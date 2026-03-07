Mahasiswa Dituntut Berani Berinovasi dan Menjaga Integritas di Era Global

Pembukaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2025–2026 yang diselenggarakan secara hibrida dari Studio Mercu TV, Kampus Meruya, Sabtu (7/3).(MI/HO)

UNIVERSITAS Mercu Buana (UMB) menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi mahasiswa guna menghadapi tantangan perubahan global yang dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi, data, dan kreativitas. Pesan tersebut menjadi poin utama dalam pidato pembukaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2025–2026 yang diselenggarakan secara hibrida dari Studio Mercu TV, Kampus Meruya, Sabtu (7/3).

Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M. Eng., menyatakan bahwa institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat. Menurutnya, kampus harus terlibat aktif dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai perubahan di tingkat global.

“Dunia yang kalian masuki bergerak sangat cepat, dibentuk oleh teknologi, data, dan kreativitas. Universitas tidak cukup hanya mengamati perubahan; kita harus ikut berada di dalamnya dan menjadi bagian dari solusi,” ujar Prof. Andi dalam sambutannya kepada para mahasiswa baru program sarjana, profesi, dan magister.

Baca juga : Perlu Sistem Baru untuk Membedakan Karya chatGPT atau Orisinal

Eksperimentasi dan Kedewasaan Intelektual

Dalam proses belajar, Prof. Andi menekankan pentingnya keberanian mahasiswa untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan baru. Ia menilai bahwa kegagalan dalam menguji sebuah ide merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan akademik untuk membentuk kedewasaan berpikir.

“Mahasiswa harus memiliki ruang untuk mencoba, menguji gagasan, bahkan mengalami kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dari pengalaman itulah kedewasaan intelektual terbentuk,” tegasnya.

Baca juga : Unhas dan Nickel Industries Evaluasi Program Beasiswa Mahasiswa Morowali

Guna mendukung ekosistem inovasi tersebut, UMB secara berkelanjutan melakukan penyesuaian kurikulum serta memperbarui fasilitas laboratorium dan studio. Selain itu, pihak universitas terus memperluas ruang riset dan memperkuat kolaborasi strategis dengan dunia industri.

Menjaga Integritas dan Harmoni

Di samping aspek inovasi, integritas tetap menjadi pilar utama dalam kehidupan akademik di UMB. Rektor mengingatkan bahwa nilai akademik yang diraih mahasiswa merupakan cerminan dari proses belajar yang jujur dan bertanggung jawab, bukan sekadar angka di atas kertas transkrip.

“Integritas bukan sekadar slogan yang tertulis di dinding, tetapi harus hidup dalam praktik belajar dan berkarya setiap hari,” tambahnya.

Sebagai lingkungan pendidikan yang inklusif, UMB juga menumbuhkan budaya harmoni di tengah keberagaman latar belakang mahasiswa. Perbedaan pandangan diarahkan sebagai ruang dialog yang sehat untuk membentuk karakter yang matang.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus, UMB telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Fasilitas ini dilengkapi dengan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Upaya konsisten dalam menjaga kualitas akademik ini membawa Universitas Mercu Buana menempati posisi prestisius sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, khususnya di Jakarta, merujuk pada pemeringkatan global seperti QS World University Rankings, Webometrics, dan Times Higher Education. (Z-1)