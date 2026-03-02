Hadirkan Akses Belajar Global di Singapura demi Pengembangan SDM Unggul

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI tengah dinamika dunia kerja yang semakin global dan kompetitif, kesiapan generasi muda tidak lagi hanya ditentukan oleh capaian akademik, tetapi juga oleh pengalaman praktis, kemampuan berpikir kritis, serta kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan profesional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah ini naik 1,1% atau 83 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana pengangguran bergelar sarjana mengalami peningkatan 14,6%, kenaikan tertinggi dibandingkan pengangguran dari jenjang pendidikan lain. Hal ini turut mencerminkan adanya kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan dunia kerja. Tantangan ini terutama terlihat pada kebutuhan penguatan soft skills seperti presentasi, problem solving, pengambilan keputusan, serta kesiapan menghadapi situasi bisnis nyata.

Melihat kebutuhan tersebut, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menghadirkan Prudential–INSEAD NextGen Academy, sebuah program pembelajaran intensif selama tiga hari (3-day student programme) di INSEAD Asia Campus, Singapura, pada 7–9 Juli 2026.

Program ini dirancang bagi mahasiswa sarjana (S1) tingkat akhir dari berbagai jurusan untuk merasakan pengalaman real-world immersion dengan pendekatan pembelajaran bergaya MBA. Melalui studi kasus nyata, diskusi strategis, serta simulasi pengambilan keputusan, peserta akan memperoleh pemahaman langsung mengenai dinamika dan tantangan di lingkungan kerja global. Sesi mentoring bersama akademisi INSEAD, jajaran manajemen Prudential, serta pemimpin industri turut menjadi bagian penting dalam membangun perspektif kepemimpinan dan meningkatkan kepercayaan diri peserta.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Prudential Indonesia akan mengirimkan enam mahasiswa terpilih untuk bergabung bersama mahasiswa internasional lainnya. Interaksi lintas budaya serta kesempatan membangun global networking diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam memulai karier profesional.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen keberlanjutan (LST – Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) Prudential Indonesia, khususnya pada pilar sosial, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses edukasi dan pengembangan talenta muda. Perusahaan meyakini bahwa investasi jangka panjang pada generasi muda yang terdidik dan berdaya saing global akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, mengatakan, “Kami memahami pentingnya membuka ruang belajar yang lebih luas bagi talenta muda Indonesia. Melalui INSEAD NextGen Academy, kami ingin menghadirkan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membangun kepercayaan diri serta kesiapan mereka dalam menghadapi dunia profesional yang terus berkembang. Kami berharap program ini dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung lahirnya generasi muda Indonesia yang adaptif, kompeten, dan siap bersaing di tingkat global,” ujar Karin.

Selain memberikan pengalaman pembelajaran langsung, seluruh peserta akan memperoleh sertifikat berstandar internasional dari INSEAD sebagai penguatan kredensial profesional mereka. Program ini juga menjadi tahap awal bagi Prudential dalam mencari talenta muda maupun membangun talent pipeline jangka panjang, yang nantinya dapat bergabung melalui program pemagangan (internship) maupun pool untuk menjadi karyawan tetap.

“Kami yakin, investasi dalam pengembangan pemimpin masa depan akan memastikan kesinambungan, stabilitas, dan keberlanjutan di tengah industri yang sedang mengalami perubahan demografis yang signifikan. Program ini menghadirkan peluang unik bagi Prudential untuk menavigasi tantangan dan peluang di masa depan sambil menumbuhkan budaya eksplorasi, pembelajaran, inovasi, dan inklusivitas bagi generasi muda kita,” tambah Karin.

Melalui Prudential–INSEAD NextGen Academy, Prudential Indonesia menegaskan perannya tidak hanya sebagai perusahaan asuransi dan layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra dalam pemberdayaan generasi muda dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Pendaftaran program dibuka sampai dengan 31 Maret 2026, dengan proses seleksi pada April 2026 dan pengumuman peserta terpilih pada Mei 2026. (H-2)