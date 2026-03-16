GoStudy International dan British Council Buka Akses Studi ke Inggris

ilustrasi(Go Study)

GoStudy International bersama British Council membuka peluang lebih luas bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Inggris Raya melalui kampanye GoStudy GREAT UK. Kampanye ini dirancang untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan akses pendidikan internasional sekaligus memberikan informasi langsung mengenai peluang studi di Inggris. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui instalasi edukatif yang ditempatkan di gerbong kereta dan area stasiun pada jaringan MRT Jakarta, khususnya di Stasiun MRT Dukuh Atas.

Melalui instalasi tersebut, pelajar dapat memperoleh pengalaman visual inspiratif sekaligus akses informasi mengenai berbagai peluang pendidikan di Inggris.

Sebagai bagian dari kampanye, juga digelar kompetisi media sosial bertajuk GoStudy GREAT UK yang memberikan ruang bagi pelajar untuk mengekspresikan aspirasi akademik mereka. Kompetisi ini tidak hanya menjadi aktivasi digital, tetapi juga membuka peluang dukungan nyata berupa pendampingan profesional hingga bantuan finansial untuk mempersiapkan studi di Inggris.

Peserta dapat mengikuti kompetisi hingga 28 Maret 2026 dengan mengunjungi instalasi kampanye tersebut dan membuat karya berupa foto maupun video berisi pesan motivasional atau refleksi mengenai langkah kecil menuju mimpi besar. Karya tersebut kemudian diunggah melalui Instagram dengan menandai akun resmi kampanye serta menggunakan tagar #GoStudyUK, #StudyUK, dan #GREATScholarships.

Direktur GoStudy International Gianti Atmojo mengatakan kampanye tersebut merupakan bentuk dukungan nyata untuk membantu pelajar Indonesia mengakses pendidikan global.

“Kampanye GoStudy GREAT UK adalah wujud nyata dukungan kami bersama British Council. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap pelajar tidak hanya memiliki akses ke universitas terbaik, tetapi juga memiliki kesiapan strategis dan kepercayaan diri untuk meraih kesuksesan akademik yang diimpikan,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (16/3).

Kompetisi tersebut dibagi ke dalam dua kategori. Kategori GoStudy UK Future Leader menyoroti unggahan berisi aspirasi personal untuk studi di Inggris maupun cerita inspiratif sebagai calon mahasiswa masa depan. Sebanyak lima pemenang pada kategori ini akan memperoleh cashback 100% untuk tes IELTS dari British Council setelah melakukan enrollment, serta pendampingan komprehensif mulai dari ulasan CV, personal statement, hingga bantuan pengajuan visa.

Sementara itu, kategori GoStudy UK Creators memberikan apresiasi kepada unggahan kreatif yang menginspirasi pelajar lain untuk mempersiapkan studi internasional. Lima pemenang pada kategori ini masing-masing akan memperoleh saldo dompet digital senilai Rp500 ribu serta pendampingan aplikasi studi ke universitas di Inggris.

Sejak berdiri pada 2021, GoStudy International dikenal sebagai konsultan pendidikan independen yang fokus membantu pelajar Indonesia mengakses pendidikan tinggi internasional. Layanan yang diberikan mencakup konsultasi pemilihan universitas, pendampingan proses aplikasi, hingga eksplorasi peluang beasiswa.

Salah satu peluang beasiswa yang dapat dimanfaatkan pelajar Indonesia adalah program GREAT Scholarships dari British Council. Program tersebut menawarkan dukungan biaya kuliah sebesar 10.000 poundsterling untuk jenjang pascasarjana selama satu tahun.

Untuk tahun akademik 2026-2027, tersedia lebih dari 140 beasiswa di sekitar 60 universitas yang tersebar di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Sejumlah universitas yang menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia antara lain Lancaster University, University of York, University of Nottingham, University of Southampton, serta SOAS University of London.

Selain bantuan biaya kuliah, penerima beasiswa juga berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan akademik dan profesional yang diselenggarakan oleh universitas serta mitra dari British Council. Melalui berbagai inisiatif tersebut, GoStudy International berharap semakin banyak pelajar Indonesia yang memiliki kesiapan strategis untuk menempuh pendidikan tinggi di tingkat global sekaligus memperluas peluang karier di masa depan. (E-3)