Perkuat Akreditasi Unggul, Kampus BTH Genjot Internasionalisasi

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Universitas Bakti Tunas Husada (BTH) mempercepat langkah internasionalisasi kampus melalui penguatan mutu akademik dan perluasan kerja sama lintas negara. Setelah menjalin kolaborasi dengan Malaysia, Taiwan, dan Jepang, kampus yang berbasis di Tasikmalaya, Jawa Barat, kini menjajaki peluang kerja sama baru dengan Filipina dan Sri Lanka yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Langkah ekspansi global ini didorong oleh pencapaian akreditasi ‘Unggul’ pada tiga program studi utama, yakni S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi, dan Pendidikan Profesi Apoteker. Otoritas kampus memproyeksikan penambahan tiga program studi berstatus ‘Unggul’ lainnya dalam waktu dekat guna memperkuat posisi tawar di tingkat internasional.
"Universitas BTH menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berstandar internasional, khususnya dalam pengembangan bidang kesehatan, teknologi, dan bisnis," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ummy Mardiana, dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Realisasi strategi internasionalisasi institusi ini terlihat dari aktivitas mobilitas mahasiswa sejak Tahun Akademik 2025/2026. Tercatat, mahasiswa asal Tailan kini tengah menempuh studi di Program Studi Sistem Informasi. Selain itu, pada Tahun Akademik 2026/2027, dua mahasiswa asal Nigeria dijadwalkan mulai mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Farmasi.
Selain fokus pada pertukaran mahasiswa, lanjut Ummy, upaya pembangunan reputasi akademik juga dilakukan melalui skema riset bersama (joint research), pengabdian masyarakat lintas negara, dan penyelenggaraan konferensi internasional.
Melalui strategi tersebut, Universitas BTH berupaya membangun ekosistem pendidikan yang kompetitif di luar wilayah nasional, sejalan dengan visi pengembangan perguruan tinggi yang berdaya saing global. (E-3)
