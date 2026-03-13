Bingung Memilih Program Studi yang Tepat? Berikut Tips Menentukan Jurusan Kuliah

MEMILIH program studi merupakan salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pilihan jurusan tidak hanya menentukan bidang ilmu yang akan dipelajari selama kuliah, tetapi juga dapat memengaruhi arah karier di masa depan. Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat menentukan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, serta rencana masa depan.

Berikut beberapa tips yang bisa kamu pertimbangkan!

Pahami minat dan ketertarikanmu

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengenali minat dan ketertarikan diri. Program studi yang selaras dengan minat umumnya akan membuat proses pembelajaran terasa lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan motivasi dalam menjalani perkuliahan. Kamu dapat mulai dengan merefleksikan mata pelajaran atau aktivitas yang paling diminati selama di sekolah untuk membantu menentukan jurusan yang lebih sesuai dengan diri sendiri.

Pertimbangkan kemampuan yang kamu miliki

Selain minat, penting juga untuk mempertimbangkan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki. Misalnya, kemampuan analisis yang baik dapat mendukung pilihan jurusan di bidang bisnis atau ekonomi, sementara ketertarikan pada sains dan penelitian dapat mengarah pada bidang kesehatan atau teknologi. Memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan akan membantu kamu menjalani perkuliahan dengan lebih percaya diri.

Kenali kelompok bidang studinya

Secara umum, program studi di perguruan tinggi dapat dikelompokkan ke dalam dua bidang besar, yaitu Sains dan Teknologi (Saintek) serta Sosial dan Humaniora (Soshum). Bidang Saintek umumnya berkaitan dengan ilmu sains, kesehatan, dan teknologi, sedangkan bidang Soshum berfokus pada ilmu sosial, bisnis, komunikasi, hukum, serta pendidikan. Pengelompokan ini dapat membantu kamu memahami bidang keilmuan yang paling sesuai dengan minat dan kemampuan.

Pertimbangkan pilihan program studi

Setelah memahami minat, kemampuan, dan kelompok bidang studi, kamu dapat mulai mempertimbangkan pilihan program studi yang tersedia. Jika tertarik pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu medis, misalnya, kamu dapat memilih prodi Kedokteran atau Farmasi. Sementara itu, di bidang bisnis, manajemen, atau komunikasi tersedia berbagai pilihan prodi seperti Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, dan Pariwisata.

Pilihan lain juga tersedia bagi yang tertarik pada bidang pendidikan, hukum, maupun psikologi, kamu juga dapat mempertimbangkan prodi seperti Pendidikan Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Keagamaan Katolik, Ilmu Hukum, dan Psikologi.

Cari tahu seperti apa materi kuliahnya

Selain mempertimbangkan jurusan, penting juga untuk mencari tahu lebih jauh mengenai materi yang akan dipelajari. Setiap program studi memiliki mata kuliah, metode pembelajaran, serta kegiatan praktik yang berbeda. Dengan mengetahui gambaran kurikulum dan aktivitas perkuliahan, kamu dapat memahami apa saja yang akan dipelajari selama kuliah.

Lihat peluang karier ke depannya

Saat memilih jurusan, kamu juga harus mempertimbangkan peluang karier setelah lulus. Beberapa bidang memiliki prospek kerja yang luas dan terus berkembang, seperti kesehatan, bisnis, komunikasi, maupun teknologi. Memahami peluang karier sejak awal dapat membantu kamu memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai arah profesi yang ingin ditempuh setelah kuliah. (H-2)