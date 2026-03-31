Mahasiswa Diajak Berkontribusi di Desa Wisata Lewat Program Pengabdian

ilustrasi(BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menghadirkan program Genera-Z Berbakti yang menyasar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan ide-ide inovatif sekaligus berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengabdian masyarakat, maupun aktivitas serupa di desa wisata binaan Bakti BCA.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menjelaskan bahwa Genera-Z Berbakti merupakan program call for proposal bagi kelompok mahasiswa yang memiliki komitmen untuk melakukan aksi nyata di tengah masyarakat. Ia menilai generasi muda memiliki potensi besar karena mampu berpikir kritis serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi.

“Program ini bukan sekadar pengabdian masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menyiapkan calon pemimpin masa depan yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan dampak positif bagi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Hera.

Program ini pertama kali diselenggarakan pada 2025, dengan empat kelompok mahasiswa dari empat perguruan tinggi berbeda terpilih sebagai pemenang. Seluruh peserta telah melaksanakan program pengabdian di desa wisata binaan Bakti BCA dengan dukungan penuh, mulai dari pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga pendanaan hingga program selesai.

Pada pelaksanaan tahun 2026, program ini kembali akan memilih empat kelompok pemenang yang berhak mendapatkan pendanaan serta pendampingan selama satu bulan pelaksanaan. Dari empat kelompok tersebut, satu tim terbaik akan memperoleh apresiasi tambahan berupa dana ratusan juta rupiah serta sertifikat penghargaan.

Setiap tim peserta diwajibkan terdiri dari 10 hingga 12 mahasiswa dari lintas program studi atau fakultas. Dalam proposal yang diajukan, peserta dapat memilih maksimal dua fokus isu, yakni pariwisata berkelanjutan dan pengembangan UMKM.

Lokasi pengabdian yang dapat dipilih mencakup sejumlah desa wisata, antara lain Desa Wisata Kreatif Terong di Kabupaten Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Desa Wisata Patakbanteng di Kabupaten Wonosobo, serta Desa Wisata Kakaskasen Dua di Kota Tomohon.

Program ini terbuka bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, maupun instansi terkait lainnya, dengan jenjang Diploma III, Sarjana Terapan, atau Sarjana.

Pendaftaran Genera-Z Berbakti 2026 dibuka hingga 24 April. Pengumuman finalis dijadwalkan pada 30 April, dilanjutkan tahap penjurian pada 16–17 Mei hingga penetapan pemenang. Selanjutnya, kegiatan bootcamp dan pelepasan peserta akan dilakukan pada pekan pertama Juli, dengan pelaksanaan program di lokasi masing-masing hingga 6 Agustus. Tahap akhir berupa laporan dan presentasi dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Agustus.

Hera menambahkan, program ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dalam pembangunan sejak dini, sekaligus menumbuhkan nilai kepemimpinan, kreativitas, serta kepedulian sosial.

“Program ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga pendidikan sebagai wujud gotong royong dalam menciptakan dampak berkelanjutan,” tuturnya.

Pada penyelenggaraan 2025, program ini berhasil menjaring lebih dari 250 proposal dari 98 perguruan tinggi negeri dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Empat tim pemenang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Gadjah Mada. (E-3)