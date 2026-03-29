Ikut Earth Hour 2026, BCA Dukung Upaya Menjaga Lingkungan dan Hemat Energi

Pada peringatan Earth Hour 2026, BCA akan memadamkan lampu dan peralatan elektronik non-esensial pada Sabtu (28/3) di gedung operasional dan kantor cabang BCA di berbagai wilayah Indonesia.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali mendukung program Earth Hour 2026 sebagai bagian kampanye global terkait perubahan iklim. Di tengah kondisi geopolitik yang turut memengaruhi sektor energi, momentum ini juga dimanfaatkan BCA untuk terus mendorong efisiensi energi di operasional perusahaan.

Pada peringatan Earth Hour 2026, BCA akan memadamkan lampu dan peralatan elektronik non-esensial pada Sabtu (28/3) di gedung operasional dan kantor cabang BCA di berbagai wilayah Indonesia, mulai pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat. Meski dilakukan pemadaman selama Earth Hour, BCA memastikan layanan perbankan dan jaringan ATM tetap beroperasi normal untuk melayani kebutuhan transaksi nasabah.

Sejak 2019, BCA konsisten berpartisipasi dalam peringatan Earth Hour dan mencatat penghematan listrik dari partisipasi gedung-gedung operasional selama kampanye tersebut. Dalam peringatan Earth Hour 2025, 962 unit kantor BCA ikut memadamkan listrik selama satu jam.

Kontribusi BCA dalam mendukung peringatan Earth Hour menjadi bagian dari upaya efisiensi penggunaan listrik sepanjang tahun. Hal tersebut tercermin dalam intensitas penggunaan energi listrik di BCA yang konsisten menurun menjadi senilai 131 kWh/m2 pada tahun 2025.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, mengungkapkan keterlibatan BCA dalam Earth Hour merupakan bagian dari konsistensi perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai Environmental, Social, and Governance (ESG). Ia mengatakan satu tindakan sederhana ini memiliki makna kuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim global lewat aksi penghematan energi.

"Partisipasi BCA dalam Earth Hour tidak sekadar aksi tahunan semata, melainkan langkah nyata dalam mendukung ketahanan energi dan mengantisipasi perubahan iklim. Kami ingin kontribusi ini juga semakin banyak diikuti oleh banyak pihak dengan harapan memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga bumi ini," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Sabtu (28/3).

Hera menambahkan, BCA turut aktif mengajak karyawan dan nasabahnya untuk turut berpartisipasi dalam gerakan ini melalui aktivasi komunikasi di kanal media sosial dengan tagar #IniAksiku dan #SatuJamUntukBumi.

"BCA juga ingin mendorong individu, komunitas, dan nasabah menjadi bagian dari perubahan untuk dunia yang berkelanjutan. Kesadaran untuk mematikan lampu serta peralatan elektronik selama satu jam saja jika dilakukan secara bersama-sama akan berdampak sangat besar bagi perbaikan lingkungan," tutup Hera. (Fal/E-1)