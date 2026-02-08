Kuliner BCA Expoversary 2026 Ajak Masyarakat Melepas Lelah dan Memanjakan Lidah

Warung Bakti BCA menjadi salah satu tenant yang diminati pengunjung. Mengusung tema tempo dulu, Warung Bakti BCA menyuguhkan 59 jenis makanan kecil, 5 jenis rebusan, 10 jenis permen, dan 17 minuman.(Dok. BCA)

AROMA masakan di Hall 3 ICE BSD City, tempat dilangsungkannya BCA Expoversary 2026, menyusup hidung dan mengusik keinginan untuk mengudap makanan. Puluhan tenant makanan yang memasak hampir bersamaan menjelang waktu makan tiba beradu dengan aroma kopi dan kue yang dipanggang.

Semua itu menggoda pengunjung BCA Expoversary 2026 untuk mencari menu penggugah rasa. Di sisi lain, pengunjung sudah menempati meja masing-masing. Sebagian duduk berkelompok, lainnya menempati meja masing-masing tanpa bercakap. Keinginan mereka sederhana, yakni menikmati makan dan atau minum sambil duduk, usai lelah mengelilingi area BCA Expoversary 2026 di Hall 1 hingga 10 ICE BSD, Tangerang.

Frida, salah satu pengunjung BCA Expoversary 2026, siang itu datang ke acara tahunan ini bersama beberapa temannya. Mereka duduk menempati salah satu meja alumunium yang berkapasitas enam orang. Seorang berjaga agar meja tidak berpindah 'kepemilikan', sementara tiga lainnya mencari makanan sesuai selera.

Baca juga : Banjir Promo untuk Nasabah, BCA Gelar BCA Expoversary 2026 Jelang HUT ke-69

"Saya memang sering datang ke expo semacam ini karena dekat dari rumah, tetapi untuk BCA Expoversary wajib datang karena gratis biaya masuk, tenant-nya banyak, dan saya belanja tipis-tipis memanfaatkan promo BCA, karena saya nasabah setia," kata Frida sambil bersiap menyantap makanannya, Sabtu (7/2).

Serupa dengan Frida, Muhammad Daud rela berburu makanan dan minuman di Hall 3 ICE BSD usai mengunjungi tenant kendaraan di Hall 5 hingga 10.

"ICE BSD ini sangat luas, rasanya seperti habis olahraga keliling lapangan, saya dan keluarga jadi lapar. Ini kami sedang mencari tenant makanan berat yang tidak terlalu antre karena keburu lapar," kata Daud.

Baca juga : Inovasi Bawa UMKM Doesoen Kopi Sirap Perluas Jangkauan Pasar

Berbicara antrean, berbagai booth makanan dan minuman di BCA Expoversary 2026 kerap ramai disambangi pengunjung. Bahkan, ada beberapa booth yang dipenuhi pelanggan mengular. Hal ini bisa dilihat baik pada area makan indoor maupun outdoor.

"Meskipun sempat hujan, antrean di area outdoor ini tidak berubah. Ini enggak sedang promo loh," ucap Monik, salah satu pengunjung dari Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, saat hendak mengantre di salah satu booth makanan.

Satu lagi tenant yang cukup diminati pengunjung adalah Warung Bakti BCA. Mengusung tema tempo dulu, Warung Bakti BCA menyuguhkan 59 jenis makanan kecil, 5 jenis rebusan, 10 jenis permen, dan 17 minuman. Semuanya bisa dinikmati gratis, meski ada syarat yang mengiringi, yaitu pengunjung harus membuat Instagram Story, men-tag akun @goodlifeBCA, dan menyertakan hashtag #BaktiBCA dan #BCAExpoversary2026.

Unggahan ini kemudian bisa ditukarkan dengan 2 makanan kecil dan 1 minuman. Dengan tempat duduk yang didesain seperti angkringan, para pengunjung dapat duduk menyantap makanan di keempat sisi warung.

Pengunjung lain, memanfaatkan ruang publik, lesehan, dengan rumput sintetis bermain bersama anak-anak mereka di area Bakti BCA. Setidaknya ratusan pengunjung datang ke Area Bakti BCA dan Warung Bakti BCA setiap harinya.

"Di sini bisa menjadi pelepas lelah setelah kita berkeliling melihat berbagai produk," ungkap seorang pengunjung bernama Fira. (Fal/E-1)