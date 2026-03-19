Profil Michael Bambang Hartono: Mengenang Sosok di Balik Kejayaan Djarum dan BCA

Bambang Hartono pemilik Grup Djarum meninggal dunia.(Dok. Seposif)

KABAR duka menyelimuti dunia usaha Tanah Air. Michael Bambang Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia sekaligus pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (19/3).

Bambang Hartono meninggal di Singapura pada pukul 13.15 waktu setempat. Kabar wafatnya pimpinan tertinggi Grup Djarum ini telah dikonfirmasi oleh pihak internal perusahaan.

Profil dan Perjalanan Hidup Michael Bambang Hartono

Lahir dengan nama Oei Hwie Siang pada 2 Oktober 1939 di Kudus, Jawa Tengah, Bambang Hartono adalah putra sulung dari Oei Wie Gwan, pendiri perusahaan rokok Djarum.

Bersama adiknya, Robert Budi Hartono, ia berhasil membangkitkan Djarum dari keterpurukan setelah pabrik mereka terbakar hebat pada tahun 1963.

Di bawah kepemimpinannya, Djarum tidak hanya menjadi raksasa rokok kretek di pasar domestik dan internasional, tetapi juga merambah ke berbagai sektor strategis lainnya.

Gurita Bisnis: Dari Kretek hingga Perbankan dan Teknologi

Langkah bisnis paling fenomenal yang dilakukan Bambang Hartono adalah saat mengambil alih mayoritas saham Bank Central Asia (BCA) pasca-krisis moneter 1998. Melalui Farindo Holding Ltd, Hartono bersaudara menguasai 51 persen saham BCA, yang kini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar raksasa.

Selain perbankan dan rokok, jejak bisnisnya tersebar di berbagai lini:

Elektronik: Melalui merek Polytron (PT Hartono Istana Teknologi).

Properti: Kepemilikan Grand Indonesia dan berbagai gedung perkantoran elit di Jakarta.

Digital & Startup: Melalui GDP Venture yang berinvestasi di Blibli, Tiket.com, dan Gojek.

Perkebunan: Pengelolaan puluhan ribu hektare kelapa sawit di Kalimantan.

Sisi Lain: Atlet Bridge dan Sosok yang Sederhana

Meski memegang predikat sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes dan Bloomberg selama bertahun-tahun, Bambang Hartono dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat bersahaja. Foto-fotonya saat sedang menikmati kuliner di warung pinggir jalan sering kali viral dan menuai pujian dari netizen.

Tak hanya di meja perundingan bisnis, Bambang juga piawai di meja pertandingan. Ia adalah atlet Bridge profesional yang berhasil menyumbangkan medali perunggu bagi Indonesia pada Asian Games 2018. Baginya, Bridge bukan sekadar hobi, melainkan sarana untuk melatih ketajaman berpikir dan pengambilan keputusan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga belum memberikan keterangan resmi mengenai lokasi dan jadwal pemakaman mendiang Michael Bambang Hartono. (Z-10)