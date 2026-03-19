Pemilik Grup Djarum, Michael Bambang Hartono Meninggal Dunia di Singapura

Pemilik Djarum Group, Michael Bambang Hartono Meninggal Dunia di Singapura

KABAR duka menyelimuti dunia usaha Tanah Air. Michael Bambang Hartono, pemilik Grup Djarum sekaligus salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di Indonesia, dilaporkan meninggal dunia di Singapura pada hari ini, Kamis (19/3).

Kepastian kabar tersebut dikonfirmasi oleh Corporate Communication Senior Manager Grup Djarum, Budi Darmawan. Bambang Hartono meninggal di usia 86 tahun.

Konfirmasi Pihak Keluarga dan Perusahaan

Budi Darmawan menyatakan bahwa Michael Bambang Hartono wafat pada pukul 13.15 waktu Singapura.

"Keluarga Besar PT Djarum berduka cita mendalam atas wafatnya Pimpinan Kami, Pak Michael Bambang Hartono, Kamis 19 Maret 2026 pukul 13.15 waktu Singapura," ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (19/3).

Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga masih dalam proses pengurusan jenazah di Singapura. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab wafatnya maupun detail rencana pemakaman, namun informasi awal menyebutkan kemungkinan almarhum akan disemayamkan di wilayah Jawa Tengah.

Sosok Pengusaha dan Atlet Nasional

Lahir di Kudus pada 2 Oktober 1939, Michael Bambang Hartono adalah putra dari Oei Wie Gwan, pendiri Djarum. Bersama sang adik, Robert Budi Hartono, ia berhasil mentransformasi perusahaan rokok lokal menjadi imperium bisnis raksasa yang mencakup sektor perbankan (BCA), properti, hingga teknologi.

Namanya secara konsisten berada di jajaran teratas daftar orang terkaya di Indonesia versi berbagai lembaga internasional. Namun, di balik kekayaannya, Bambang Hartono dikenal luas karena gaya hidupnya yang bersahaja dan kegemarannya makan di warung kaki lima yang sering terekam publik.

Selain di dunia bisnis, almarhum juga merupakan atlet Bridge senior yang sangat berprestasi. Ia pernah mewakili Indonesia dalam ajang Asian Games 2018 dan berhasil menyumbangkan medali perunggu bagi kontingen Merah Putih. Dedikasinya di bidang olahraga dan filantropi meninggalkan warisan yang mendalam bagi bangsa Indonesia. (Z-10)