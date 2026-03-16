Inovasi Layanan dan Digital Perkuat Loyalitas Nasabah

Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, BCA dianugerahi penghargaan Gallup Global Customer Engagement 2025 oleh Gallup.

KINERJA PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah kembali mendapatkan apresiasi secara global. Untuk kelima kalinya secara berturut-turut, BCA dianugerahi penghargaan Gallup Global Customer Engagement 2025 oleh Gallup. Penghargaan ini mengukuhkan keunggulan BCA dalam membangun loyalitas dan kepercayaan nasabah melalui interaksi yang berkualitas dan berkelanjutan. Gallup merupakan perusahaan konsultan manajemen kinerja global di Amerika Serikat.

Adapun Gallup Customer Engagement Survey diadakan rutin setiap tahun untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Hasil survei ini akan menjadi acuan untuk memberikan penghargaan bergengsi kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil mempertahankan loyalitas dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono menyampaikan, apresiasi Gallup Global Customer Engagement ini menjadi motivasi yang positif untuk terus memastikan kualitas pelayanan kepada nasabah menjadi prioritas.

"Sebuah kehormatan untuk lima tahun berturut-turut BCA mendapatkan penghargaan global ini. Penghargaan Gallup Global Customer Engagement menjadi motivasi bagi kami untuk terus memprioritaskan kualitas pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang," tutur Armand.

Gallup menyampaikan bahwa keberhasilan meraih penghargaan Gallup Global Customer Engagement 2025 ini tak lepas dari dedikasi seluruh insan BCA yang selalu bersemangat dalam menghadirkan keunggulan layanan nasabah.

Apresiasi Gallup tidak hanya diberikan kepada BCA dalam hal pencapaian angka. Penilaian lainnya juga mengarah pada komitmen peningkatan pelayanan dan pengalaman nasabah di seluruh kanal.

BCA dinilai terus mempertahankan interaksi tatap muka yang solid dengan tetap memfokuskan pelayanan melalui kanal digital seperti myBCA, BCA mobile, dan Halo BCA. Kehadiran kanal digital ini memberikan banyak pilihan kepada nasabah BCA untuk berinteraksi secara efektif serta efisien.

"Bagi kami, nasabah adalah inspirasi di balik setiap layanan yang kami hadirkan. Ke depan, BCA akan terus berupaya menjadi bagian dari perjalanan finansial masyarakat dengan layanan yang andal dan terpercaya,” tutup Armand. (E-4)