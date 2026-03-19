Ucapan Duka Mengalir, Kepergian Michael Bambang Hartono Guncang Publik

Gelombang duka menyelimuti jagat media sosial usai kabar meninggalnya pengusaha senior Michael Bambang Hartono pada Kamis (19/3). Sosok yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia itu meninggal dunia pukul 13.15 waktu Singapura dalam usia 86 tahun.

Ucapan belasungkawa datang dari berbagai tokoh nasional, salah satunya pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui akun Instagram resminya, ia menyampaikan, “Hotman Paris mengucapkan turut berduka cita,” yang langsung disambut ribuan komentar berisi doa dan penghormatan dari warganet.

Tak hanya tokoh publik, masyarakat luas pun turut menyampaikan kehilangan. Linimasa media sosial dipenuhi ungkapan duka, mengenang Michael sebagai figur pengusaha besar yang tetap hidup sederhana.

Kepergian Michael dinilai bukan sekadar kehilangan seorang konglomerat, melainkan sosok panutan dalam dunia bisnis Indonesia. Banyak yang menyoroti warisan nilai yang ia tinggalkan, ketekunan, visi jangka panjang, serta kerendahan hati di tengah kesuksesan.

Michael Bambang Hartono lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 2 Oktober 1939. Bersama sang adik, Robert Budi Hartono, ia membangun kembali Djarum dari kondisi terpuruk menjadi raksasa industri dengan pangsa pasar besar di dalam dan luar negeri.

Langkah besarnya berlanjut saat mengakuisisi Bank Central Asia (BCA) pada 2002, yang kemudian berkembang menjadi bank swasta terbesar di Indonesia.

Meski dikenal sebagai pemilik kekayaan triliunan rupiah, Michael kerap dipuji karena gaya hidupnya yang sederhana. Momen saat ia makan di warung kaki lima hingga kini masih diingat publik sebagai simbol kerendahan hatinya.

Melalui Djarum Foundation, ia juga meninggalkan jejak kuat di bidang sosial, pendidikan, dan olahraga, termasuk kontribusinya dalam melahirkan atlet bulu tangkis dunia lewat PB Djarum.

Kepergiannya hari ini memicu gelombang penghormatan yang luas, menandakan betapa besar pengaruh dan keteladanan yang ia tinggalkan.

Michael mungkin telah berpulang, namun kenangan dan nilai hidupnya terus hidup dalam ingatan publik yang kini ramai mengucapkan satu hal yang sama: selamat jalan, legenda.