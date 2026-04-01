Dukung Pengembangan Potensi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa

SETIAP langkah besar yang kita ambil seringkali berawal dari satu keputusan, keberanian menjadi penentu dan mengarahkan kita pada hal baru. Sebuah keyakinan untuk mencoba, bertumbuh, dan membuka peluang baru. Di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, semangat ini terus hidup dalam perjalanan para mahasiswanya. Salah satunya kisah inspiratif muncul dari Teresa Kaena, seorang mahasiswi angkatan 2023 dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi (FBTI) UAJ.

Perjalanannya bermula dari upayanya mencari beasiswa hingga menemukan ASAK (Ayo Sekolah Ayo Kuliah), sebuah beasiswa dari UAJ yang ia terima. “Saya melihat ini sebagai berkat Tuhan. Tidak hanya untuk meringankan beban finansial, tetapi juga sebagai tantangan untuk membuktikan kemampuan akademik saya,” ungkapnya.

Sejak duduk dibangku SMA, Kaena mengaku telah memiliki ketertarikan yang kuat pada bidang teknologi dan eksplorasi hal-hal baru. Berbekal keingintahuan dan daya juang yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, Kaena aktif mencari informasi beasiswa secara mandiri. Proses seleksi berhasil ia lalui hingga akhirnya bisa lolos dengan beasiswa full-scholarship. Pilihan tersebut menjadi titik awal yang membawa Kaena pada pengalaman penuh cerita dan ilmu di Unika Atma Jaya.

Pada tahun pertamanya, Kaena sudah aktif mengikuti berbagai perlombaan. Salah satunya Hackathon, sebuah kompetisi yang diinisiasi oleh UAJ hasil kolaborasi dengan Microsoft. Kompetisi tersebut menjadi pengalaman lomba pertama untuk Kaena dan timnya. Keterbatasan pengalaman tidak menjadi penghalang. Dari pengalaman tersebut, ia justru mendapatkan banyak pelajaran berharga yang kemudian menjadi awal dari perjalanan prestasinya.

Tidak berhenti di situ, berbagai pengalaman dan prestasi baru berhasil Kaena raih, seperti Juara 3 sekaligus Best Poster pada UTM Techventure 2025, mengikuti National English Olympics 2023-2024 serta menjadi Delegasi Nationwide University Network in Indonesia 2024-2025 Student Camp. Berkat kerja keras dan konsistensinya, ia berhasil meraih Juara 1 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat Universitas pada acara Atma Jaya Student Awards 2025.

Sebagai salah satu mahasiswa berprestasi, Kaena membagikan salah satu kemampuan utama yang selalu ia pegang. Baginya, adaptability atau kemampuan beradaptasi sangat membantu untuk bisa tetap bertahan dan terus berkembang dalam berbagai situasi, baik di lingkungan akademik maupun profesional, terutama dalam dunia perkuliahan yang kerap kali membutuhkan cara berpikir yang efisien dan cekatan.

Ia merasa bersyukur karena UAJ memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk dapat mengeksplorasi minat di luar kelas. Selain itu, kurikulum dan pembelajaran di kelas banyak memberikannya pengetahuan teknis dan logika berpikir yang kuat sebagai fondasi.

“Kampus memberikan fleksibilitas dan kebebasan bagi mahasiswanya untuk mengeksplorasi minat di luar kelas. Dosen-dosennya juga terbuka untuk diajak berdiskusi tentang ide-ide kompetisi, sehingga teori yang dipelajari di kelas bisa langsung diaplikasikan untuk memecahkan masalah nyata di berbagai perlombaan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Global Active Student Association (GASA) yang telah menjadi tempat baginya belajar secara langsung untuk menyusun berbagai acara, mengelola dinamika tim yang besar, dan belajar mengkomunikasikan ide. Berperan sebagai Badan Pengurus Harian (BPH), Kaena belajar memimpin puluhan anggota aktif serta pengurus yang menjadi kesempatan baginya untuk melatih secara langsung banyak soft skills penting seperti time management, leadership, dan komunikasi empatik.

Melalui kisah inspiratifnya, Kaena menyampaikan pesan bagi para siswa yang masih ragu dalam memilih kampus. “Jangan pernah takut untuk mengambil peluang. UAJ membuka banyak sekali kesempatan seperti beasiswa, organisasi, sampai dukungan penuh untuk ikut lomba tingkat nasional dan internasional. Kuncinya ada di keberanian untuk mencoba, cari lingkungan yang mendukung pertumbuhan kalian, dan jangan ragu untuk mulai cari tahu passion diri sendiri. Your university journey is what you make of it,” ungkapnya.

Unika Atma Jaya terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan potensi mahasiswa melalui berbagai program akademik, non-akademik, serta kesempatan meraih prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Unika Atma Jaya akan mengadakan Open House pada Sabtu, 11 April 2026 di Kampus Semanggi. bagi ingin mengenal lebih dekat program studi, fasilitas, serta berbagai peluang yang ditawarkan secara gratis. (H-2)