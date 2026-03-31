Hasil SNBP Unair 2026: Link Pengumuman, Cara Cek, dan Daftar Ulang

Ilustrasi(Dok Istimewa)

HASIL Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 resmi diumumkan hari ini. Universitas Airlangga (Unair) sebagai salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia kembali menjadi tujuan ribuan siswa dari seluruh penjuru negeri. Bagi Anda yang memilih Unair, pastikan untuk segera mengecek status kelulusan melalui kanal resmi.

Link Pengumuman SNBP Unair 2026

Para pendaftar dapat mengakses pengumuman mulai pukul 15.00 WIB. Untuk menghindari kepadatan server pada laman utama Kemendikbudristek, Unair menyediakan link mirror resmi yang dapat diakses dengan cepat:

Link Mirror Resmi: https://snbp.unair.ac.id

Cara Cek Kelulusan SNBP Unair

Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat hasil seleksi Anda:

Buka laman snbp.unair.ac.id atau laman utama SNPMB. Masukkan nomor pendaftaran SNBP 2026 Anda. Isi tanggal lahir sesuai dengan data pada KTP/Kartu Pelajar. Klik tombol "Lihat Hasil Seleksi". Jika Anda dinyatakan lolos, akan muncul notifikasi berwarna biru bertuliskan "Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi SNBP 2026".

Prosedur Daftar Ulang Mahasiswa Baru

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lolos, tahapan selanjutnya adalah melakukan verifikasi data dan daftar ulang. Berdasarkan kebijakan Unair tahun 2026, berikut poin penting yang harus diperhatikan:

Tahapan Detail Kegiatan Verifikasi Dokumen Unggah rapor asli dan sertifikat prestasi melalui portal regmaba.unair.ac.id. Pemeriksaan Kesehatan Wajib bagi prodi tertentu (seperti Kedokteran dan Farmasi) di RS Unair. Pembayaran UKT Penetapan nominal UKT berdasarkan data ekonomi yang diunggah.

Penting: Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus SNBP 2026 tidak diperbolehkan mendaftar jalur SNBT maupun Jalur Mandiri di PTN mana pun. Jika Anda tidak mengambil bangku ini, sekolah asal Anda berisiko mendapatkan sanksi blacklist dari pihak universitas.

Gagal SNBP? Masih Ada Jalur Lain

Bagi siswa yang belum beruntung di jalur prestasi, Unair masih membuka kesempatan melalui jalur seleksi lainnya:

SNBT 2026: Seleksi berdasarkan tes UTBK.

Seleksi berdasarkan tes UTBK. Mandiri Reguler: Menggunakan nilai UTBK atau ujian tulis mandiri.

Menggunakan nilai UTBK atau ujian tulis mandiri. Mandiri Kemitraan: Jalur khusus untuk instansi atau perusahaan yang bekerja sama dengan Unair.

Pantau terus informasi terbaru mengenai penerimaan mahasiswa baru Universitas Airlangga hanya di Media Indonesia.