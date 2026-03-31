2.432 Peserta Lolos Jalur SNBP 2026 di UNS

SEBANYAK 2.432 peserta lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Jumlah itu terdiri atas 191 calon mahasiswa Program Diploma tiga (D3), 229 Program Sarjana Terapan (D4), dan 2.012 Program Sarjana (S1).

SNBP tahun 2026 secara serentak diumumkan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada Selasa, 31 Maret 2026 Pukul 15.00 WIB.

"Peserta yang lolos SNBP UNS tahun 2026 ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencakup 185 Kabupaten/Kota dari 31 provinsi," terang Rektor UNS, Prof Dr Haryono, Selasa petang (31/3/2026).

Menurut dia, momen kelolosan jakir SNPMB ini menunjukkan luasnya jangkauan dan keragaman calon mahasiswa UNS yang mencakup berbagai latar belakang geografis.

Calon mahasiswa UNS berasal dari beragam asal daerah di seluruh Indonesia. Kesempatan bagi UNS untuk ikut serta dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa dari berbagai wilayah di Nusantara, sekaligus memperkaya khasanah keragaman di kampus benteng Pancasila.

Sementara Kepala Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UNS, Prof. Drs. Sutarno, mengungkapkan ,jumlah peminat program Studi di UNS tahun 2026 meningkat 3% dibandingkan tahun 2025.

“Jumlah peminat prodi di UNS pada jalur SNBP pada tahun 2026 sebanyak 40.042. Angka ini meningkat 3 % dibandingkan tahun 2025 dengan peminat 38.893 calon," beber Sutarno.

UNS lanjut dia, dipercaya oleh masyarakat sebagai institusi yang mampu memberikan pendidikan yang berkualitas untuk mengantarkan putra putri bangsa meraih impiannya.

Yang jelas, Angka Keketatan Persaingan (AKP) masuk UNS pada jalur SNBP cukup rapat. Dari keseluruhan jumlah peminat, hanya 6,1 % yang lolos seleksi.

Beberapa prodi favorit, AKP semakin ketat. Secara Nasional, D4 Keperawatan Anestesiologi UNS masuk prodi terketat pada jenjang sarjana terapan dengan AKP 0,88%.

Pada.bagian lain Program Studi menunjukkan jumlah peminat yang cukup tinggi. Berikut 10 program studi Sarjana dengan jumlah peminat tertinggi, Manajemen (1.368 peminat), Kedokteran (1.266 peminat), Akuntansi (1.123 peminat).

Lalu Ilmu Hukum (1.096 peminat), Farmasi (1.051 peminat), Psikologi (1.033 peminat), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (1.000 peminat), Ilmu Komunikasi (984 peminat), Informatika (934 peminat), dan Bisnis Digital (885 peminat).

Sedangkan pada Program Diploma 3 dan Sarjana Terapan (D4), 10 prodi dengan peminat terbanyak adalah D4 Keperawatan Anestesiologi (1.682 peminat), D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (1.121 peminat), D3 Farmasi (698 peminat), D4 Manajemen Bisnis (583 peminat), D4 Pemasaran Digital (353 peminat), D3 Kebidanan (344 peminat), D3 Akuntansi (315 peminat), D3 Manajemen Administrasi (309 peminat), D4 Perbankan dan Keuangan Digital (305 peminat), dan D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur (270 peminat).

“Para calon mahasiswa yang diterima diharapkan segera melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor SPMB UNS. Informasi lebih lanjut mengenai proses registrasi dapat diakses melalui laman resmi SPMB UNS (spmb.uns.ac.id),” pungkas Prof. Sutarno.

UNS berpesan, bagi siswa yang belum berhasil dalam SNBP, masih terbuka kesempatan untuk mengikuti jalur seleksi lainnya yaitu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur Seleksi Mandiri.

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara UTBK SNBT Tahun 2026 dapat dilihat pada laman https://snpmb.id/. Sedangkan informasi terkait Seleksi Mandiri UNS (SM-UNS) Tahun 2026, calon mahasiswa dapat mengunjungi laman SPMB UNS, http://spmb.uns.ac.id.

UNS sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses seluas-luasnya kepada calon mahasiswa dari berbagai latar belakang baik geografis maupun sosial ekonomi, dan memberikan yang terbaik bagi pengembangan generasi bangsa untuk menyiapkan generasi emas 2045.(H-2)