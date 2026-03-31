Hasil SNBP 2026 Diumumkan, UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak

Jumlah peserta SNBP yang memilih UPI menjadi yang terbanyak di Indonesia(DOK/UPI)

PANITIA Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2026 mengumumkan hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) pada Selasa, (31/3) pukul 15.00 WIB.

Pengumuman ini merupakan hasil dari proses seleksi yang dilaksanakan secara nasional berdasarkan capaian akademik dan prestasi siswa.

Dalam pelaksanaan SNBP Tahun 2026, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mencatatkan pencapaian signifikan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik dengan jumlah peminat terbanyak di Indonesia, dengan total 53.311 calon mahasiswa.

Capaian ini menempatkan UPI pada peringkat pertama nasional dalam kategori PTN Akademik yang paling diminati pada jalur SNBP 2026. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap kualitas pendidikan, reputasi akademik, serta daya saing lulusan yang dihasilkan oleh UPI.

Direktur Direktorat Pendidikan UPI, Asep Supriatna menerangkan bahwa capaian ini merupakan hasil dari berbagai faktor strategis yang terus dikembangkan oleh UPI.

“Posisi UPI sebagai perguruan tinggi dengan peminat terbanyak pada SNBP 2026 tidak terlepas dari beberapa faktor utama. Pertama, secara geografis UPI mudah dijangkau oleh masyarakat karena memiliki kampus yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Bandung, Cibiru, Purwakarta, Sumedang, Tasikmalaya, dan Serang. Kedua, UPI menawarkan jumlah program studi yang cukup banyak, yaitu sebanyak 106 program studi jenjang D4 dan S1,” paparnya.

Dia menyebut keunggulan UPI juga terletak pada keberagaman bidang keilmuan yang ditawarkan. Program studi (prodi) di UPI tidak hanya berfokus pada bidang kependidikan, tetapi juga mencakup berbagai bidang ilmu dan teknik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, banyak program studi yang dinilai menarik dan diminati oleh masyarakat.

Asep juga menekankan pentingnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh UPI dalam menjangkau calon mahasiswa.

Sosialisasi dan promosi



UPI secara konsisten dan masif melakukan sosialisasi serta promosi kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan Open Visit UPI 2026, yang memungkinkan calon mahasiswa dan masyarakat untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik UPI. Hal ini membuat jangkauan informasi menjadi lebih luas dan efektif.

Secara keseluruhan, SNBP Tahun 2026 diikuti oleh 806.242 peserta yang memperebutkan 189.017 kursi di berbagai PTN di Indonesia. Dari jumlah tersebut, seleksi dilakukan secara ketat oleh masing-masing perguruan tinggi berdasarkan kriteria prestasi akademik dan capaian siswa selama di sekolah.

UPI menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi dengan baik. Kepada peserta yang dinyatakan lulus, diimbau untuk melakukan verifikasi data akademik dan registrasi ulang sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagi peserta yang belum berhasil melalui jalur SNBP, UPI masih membuka jalur pendaftaran lain untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Tahun 2026, Seleksi Mandiri, serta Kelas Internasional. Pengumuman hasil SNBP 2026 dapat diakses melalui laman resmi:

https://pengumuman-snbp.snpmb.id.(AN/naviandri)