Komeng Kunjungi Kota Tasikmalaya, Salurkan Bantuan Korban Bencana

Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami atau Komeng saat mengunjungi Kota Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alfiansyah Bustami atau Komeng mengunjungi Kota Tasikmalaya. Anggota Komisi II Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perhubungan itu menemui Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candranegara, yang juga sahabatnya.

Komeng mengungkapkan kunjungan kerja ini merupakan halalbihalal dan silaturahmi kepada sahabatnya Rd Diky Candranegara. Selain itu, ia datang karena bersimpati dengan banyaknya kejadian bencana di wilayah ini.

"Kami tadi sempat menghubungi Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan bantuan kepada warga terkena bencana. Bantuan diharapkan dapat membantu meringankan beban warga terkena bencana," ujarnya, Senin (30/3).

Dia menegaskan kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam. Dirinya ingin mendapatkan pahala dengan menjadi orang bermanfaat bagi orang lain yang terkena bencana.

"Saya ada kenalan di Kemensos, jadi saya harus bantu warga Kang Diky Candra," katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candranegara mengatakan, kehadiran Komeng sangat disyukuri. Dia peduli terhadap warga Tasikmalaya.

"Kami meminta agar Dinas Sosial bersama BPBD Kota Tasikmalaya segera mengirimkan data rumah roboh terdampak bencana termasuk tersapu angin kencang," paparnya.

Hujan deras disertai angin kencang telah menyebabkan puluhan rumah rusak di Kampung Sumurgede, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Bungursari. Belasan rumah tersapu dan sejumlah pohon tumbang.