Cuaca Buruk, Puluhan Pohon di Tasikmalaya Tumbang, 2 Mobil Rusak

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
HUJAN deras disertai angin kencang landa Kota Tasikmalaya dan menyebabkan dua unit mobil yang terparkir rusak tertimpa pohon. Kejadian itu terjadi Sabtu (28/3) dalam musibah itu tidak ada korban jiwa.
Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, Hanapi mengatakan, hujan deras disertai angin kencang melada beberapa wilayah di Kota Tasikmalaya dan menyebabkan 2 mobil tertimpa pohon. Namun, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
"Hujan deras disertai angin kencang telah membuat 2 unit mobil terparkir di bawah pohon tertimpa hingga keduanya rusak cukup parah di bagian kabin termasuknya depan penyok. Akan tetapi, kejadian itu ada korban jiwa dan petugas gabungan TNI, Polri, BPBD berupaya melakukan evakuasi pohon tumbang menggunakan mesin gergaji," ujarnya, Minggu (23/2026).
Menurutnya, petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD bergerak melakukan evakuasi pohon tumbang yang melintang menutup badan jalan menggunakan mesin senso termasuknya mengevakuasi 2 mobil yang tertimpa pohon. Namun, proses evakuasi terhadap pohon tumbang membutuhkan waktu lantaran kabel listrik ikut terbawa.
"Berdasarkan laporan yang diterima BPBD Kota Tasikmalaya pohon tumbang terjadi di ruas Jalan Letjen Mashudi tutup akses jalan, Kawalu, parkiran cafe centro, Jalan KH Lukmanul Hakim, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung menimpa 2 unit mobil, jalan Saptamarga tertutup pohon, Sutisna Senjaya, menimpa halaman dan kolam ikan, Gobang, Kelurahan Purbaratu, Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu, kabel listrik," katanya.
Menurut Hanapi, cuaca ekstrem yang telah terjadi membuat atap rumah tersapu angin kencang dan beberapa rumah mengalami kerusakan cukup berat. Namun, kejadian itu tidak ada korban jiwa tetapi bagi warga mengalami kerugian dan berdasarkan data terjadi di Sadaasih, Silih Asih, Kelurahan Sukaasih, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kampung Panunggal, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibeureum.
"Hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari menyebabkan tiang listrik milik PLN di Brigif Galuh 13 dan Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung roboh termasuk pohon tumbang. Kami mengimbau agar masyarakat selalu waspada mengingat curah hujan masih tinggi dan jika terjadi segera melaporkan atas kejadian tersebut," pungkasnya. (AD)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved