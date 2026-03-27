Kunjungan Wisatawan ke Bandung Barat saat Libur Lebaran 2026 Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KUNJUNGAN wisatawan selama musim libur lebaran 2026 naik signifikan dibandingkan hari biasa maupun Lebaran tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Bandung Barat, David Oot menyebutkan, berdasarkan data terdapat peningkatan kunjungan wisata hingga 12 persen dibanding tahun lalu.
"Untuk total kunjungan wisatawan pada libur Lebaran 2026 mencapai 166.344 orang. Jumlah tersebut dihitung dari 16 destinasi wisata baik di utara maupun selatan," katanya, Jumat (27/3).
Ia mengatakan, puncak kunjungan terutama di kawasan Lembang terjadi pada H+2 lebaran dengan jumlah 42.162 orang wisatawan.
Namun diakuinya, tidak semua destinasi wisata mengalami kenaikan kunjungan. Ada beberapa yang menurun jika dibandingkan pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu.
"Hanya saja secara umum mengalami kenaikan kunjungan," ujarnya.
Menurut dia, peningkatan kunjungan wisatawan tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Di antaranya perbaikan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan serta peningkatan kelengkapan amenitas di kawasan wisata.
"Selain itu, hadirnya wahana dan atraksi baru di sejumlah destinasi turut menjadi daya tarik wisatawan. Faktor lain yang berperan adalah kolaborasi lintas pemerintah daerah serta kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap regulasi selama masa libur Nataru," jelasnya. (H-3)
