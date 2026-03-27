Pemerintah Dinilai Gagal Memahami Matematika Ekonomi Politik

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
KEBIJAKAN fiskal pemerintah pusat dinilai tidak tepat terutama mengingat kondisi perekonomian saat ini. Pemerintah pusat dinilai abai terhadap logika dasar matematika ekonomi.
Pengamat sosial Mira H Tohir, di Bandung, Jumat (27/3), mengungkapkan potensi keruntuhan sebuah bangsa sering kali tidak disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan inkompetensi kepemimpinan dalam mengelola keseimbangan anggaran.
Dia menegaskan bahwa negara tidak bangkrut dalam semalam, melainkan melalui proses akumulasi defisit yang terus melebar. Keputusan politik yang populis tanpa dukungan kapasitas analisis yang memadai dapat menjadi masalah struktural yang memiskinkan masyarakat secara sistemik.
"Setiap negara sebenarnya tunduk pada matematika yang sederhana. Jika pemerintah terus menjalankan defisit anggaran, maka utang pasti meningkat. Masalahnya, pemerintah saat ini seolah tidak memahami bahwa ketika utang membengkak, ruang fiskal akan menyempit dan APBN hanya akan menjadi mesin pembayaran bunga, bukan lagi alat pembangunan," lanjutnya.
Menggunakan simulasi matematis, Mira membedah risiko fiskal Indonesia. Dengan posisi rasio utang saat ini di angka 41% terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi di level 5%, Indonesia sebenarnya masih dalam zona disiplin fiskal. Namun, situasi ini terancam berbalik jika program-program populis permanen terus ditambah tanpa adanya sumber pendapatan baru.
Dia memberikan contoh konkret terkait rencana program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan memakan belanja permanen sebesar 1,5% dari PDB atau sekitar Rp357 triliun per tahun.
"Dalam hitungan matematis, jika tambahan belanja ini terus dipaksakan tanpa kenaikan penerimaan negara, rasio utang kita bisa melonjak menjadi 48% dalam lima tahun, dan melewati batas aman 60% dalam 16 tahun. Bahkan jika tambahan belanja mencapai 2,5% PDB, rasio utang bisa menyentuh 100% dalam dua dekade," jelasnya.
Loyalis sempit
Mira menyoroti fenomena echo chamber leadership di lingkaran kekuasaan. Kondisi ini terjadi ketika pemimpin hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri dan dikelilingi oleh loyalis politik alih-alih pakar yang berani mengkritik.
"Inkompetensi kepemimpinan bukan sekadar masalah pribadi, tapi kombinasi dari kesalahan membaca risiko jangka panjang. Alih-alih dikelilingi orang yang memiliki kapasitas intelektual, pemimpin lebih memilih lingkaran loyalitas sempit. Akibatnya, kesalahan kebijakan tidak pernah dikoreksi dan justru diperbesar," tambahnya.
Dia merujuk pada kehancuran ekonomi Venezuela di bawah Nicolas Maduro dan Zimbabwe di era Robert Mugabe sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi yang buruk menghancurkan negara yang kaya sumber daya. Di Venezuela, hiperinflasi mencapai 1.000.000% pada 2018, sementara Zimbabwe terpaksa meninggalkan mata uang nasionalnya akibat kegagalan manajerial.
Pada akhirnya, tuturnya, rakyatlah yang akan membayar 'pajak tersembunyi' dari kesalahan kebijakan tersebut melalui inflasi yang tinggi, bunga kredit yang mahal, dan pajak yang meningkat.
"Negara jarang runtuh karena kekurangan sumber daya. Mereka runtuh karena matematika ekonomi yang diabaikan oleh pemimpin yang tidak kompeten. Jangan sampai Indonesia masuk ke dalam jebakan yang sama hanya demi tepuk tangan publik sesaat," tandasnya.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
KUNJUNGAN wisatawan selama musim libur lebaran 2026 naik signifikan dibandingkan hari biasa maupun Lebaran tahun sebelumnya.
Produk Novio telah menjangkau konsumen di Eropa melalui platform digital global
Kematian kedua anak harimau ini bukan sekadar insiden biasa. Ini sudah diprediksi jauh-jauh hari lantaran konflik pengelolaan Bandung Zoo yang berlarut-larut
KEPADATAN arus kendaraan menuju kawasan wisata Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) mendorong Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono turun langsung ke lapangan, Senin (23/3) sore.
Kegiatan ini menjadi bagian upaya perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat setempat pasca bencana tanah longsor
TPA Sarimukti kembali beroperasi H+2 Lebaran. DLH Kota Bandung kerahkan 1.025 personel dan 134 armada untuk bersihkan 71 titik sampah di pusat kota & wisata.
Jalur utama Garut-Sumedang di Selaawi tertutup total akibat longsor tebing 20 meter. Tim gabungan kerahkan ekskavator untuk evakuasi. Cek selengkapnya.
KUNJUNGAN wisatawan ke kawasan pesisir pantai Palabuhanratu dan sekitarnya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meningkat cukup drastis selama libur Lebaran 2026/ Idulfitri 1447 Hijriah.
TIGA orang meninggal dunia usai hilang tenggelam di kawasan Pantai Alor Cilangkob Tenda Biru Desa Ujunggenteng Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
VOLUME kendaraan pada arus balik Lebaran 2026 di jalur arteri nasional wilayah Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, mengalami peningkatan signifikan pada Senin (23/3).
JNGR menjadikan Kecapi Suling sebagai pertunjukan utama, seni musik yang menjadi bagian penting dari perjalanan menginap para tamu.
Seiring dengan itu, penanganan sampah di sejumlah titik kini berangsur menuju kondisi normal.
Peningkatan volume kendaraan tak hanya dari arah Jakarta ke Puncak Bogor dan Cianjur. Tapi juga dari arah Cianjur menuju Puncak ataupun Jakarta.
Ketinggian air di Perumahan Bukit Cengkeh 1 dan 2 serta Perumahan Taman Duta mencapai 70-80 sentimeter hingga saat ini air belum surut.
Pengawasan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Namun demikian, kebun binatang tetap harus ditutup
Kenaikan bahan pokok mulai terjadi pada cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi dan beras premium.
