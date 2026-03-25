Wisatawan Membludak, Kapolresta Bandung Langsung Urai Kemacetan di Jalur Pacira

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono terjun langsung mengatur lalu lintas yang padat karena membludaknya wisatawan.

KEPADATAN arus kendaraan menuju kawasan wisata Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira) mendorong Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono turun langsung ke lapangan, Senin (23/3) sore. Dalam pantauan di lokasi, Kapolresta terlihat berjalan kaki di tengah padatnya arus lalu lintas, didominasi kendaraan roda dua dan roda empat yang mengarah ke destinasi wisata.

Kehadiran Kapolresta untuk memastikan penguraian kemacetan berjalan optimal. Kepadatan arus ini dipicu meningkatnya mobilitas wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berkunjung ke kawasan Pacira, yang memang menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Bandung.

Akibat membludaknya wisatawan yang menuju Pacira, Satlantas Polresta Bandung pun memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way secara situasional hingga beberapa kali untuk mengurai kepadatan.

Baca juga : H-3 Lebaran, Puncak Arus Mudik Jalur Arteri Padalarang Terpantau Masih Normal

Petugas di lapangan tampak melakukan pengaturan arus secara manual, termasuk memberikan prioritas kendaraan dari arah tertentu guna mempercepat pergerakan lalu lintas. Sementara itu, personel lainnya berjaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan.

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono menegaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk rekayasa lalu lintas situasional dan penempatan personel di titik-titik krusial.

"Kami turun langsung untuk memastikan arus tetap bergerak dan tidak terjadi kemacetan total. Pengaturan dilakukan secara situasional melihat volume kendaraan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada para pengendara untuk tetap mematuhi arahan petugas serta menjaga ketertiban selama perjalanan menuju kawasan wisata. (E-4)