H-3 Lebaran, Puncak Arus Mudik Jalur Arteri Padalarang Terpantau Masih Normal

Anggota polisi melalukan pengaturan lalu lintas di GT Padalarang Bandung Barat.(Depi Gunawan/MI)

PUNCAK arus mudik di jalur arteri Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada H-3 lebaran 2026 masih terpantau normal, meskipun mulai terjadi peningkatan volume kendaraan.

"Memang ada peningkatan, tetapi belum terlalu signifikan," ucap Kapolres Cimahi, AKBP Niko N Adiputra, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, jalur dari Cianjur maupun Cikalongwetan yang mengarah Padalarang masih normal. Selain itu, gerbang tol (GT) Padalarang, Baros 1, Baros 2, dan Margahayu juga masih dalam kondisi relatif lancar.

"Jumlah penumpang yang datang melalui Stasiun Cimahi, Padalarang, serta KCIC Padalarang juga masih dalam batas normal," ujarnya.

Meski demikian, pihak kepolisian memprediksi akan terjadi peningkatan arus kendaraan pada sore hingga malam hari, seiring diberlakukannya sistem one way nasional dari arah Jakarta menuju wilayah Jawa.

"Gerbang tol seperti Padalarang, Baros 1, dan Baros 2 berpotensi menerima limpahan kendaraan akibat rekayasa lalu lintas tersebut," jelasnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan, Polres Cimahi telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder. Salah satunya dengan mendirikan posko pengamanan untuk mengantisipasi arus kendaraan dari arah Cianjur dan Purwakarta.

Terkait puncak arus mudik, diperkirakan terjadi pada hari ini, seiring penerapan one way nasional serta sudah masuknya libur cuti nasional. Namun, kepolisian tetap siap menghadapi kemungkinan perubahan waktu puncak arus.

"Untuk menghadapi puncak arus mudik, kita sudah aktifkan beberapa tempat sebagai lokasi istirahat pemudik," katanya. (H-4)



