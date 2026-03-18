Pelabuhan Domestik Batam Dipadati Pemudik, Penumpang Naik Signifikan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ARUS mudik Lebaran 2026 di Kota Batam mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Pelabuhan domestik di sejumlah titik terpantau dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran 2026 bersama keluarga.
Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, sebanyak 43.791 penumpang tercatat meninggalkan Batam melalui pelabuhan domestik selama periode 13 hingga 16 Maret 2026. Jumlah tersebut meningkat 4,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Tidak hanya arus keberangkatan, jumlah penumpang yang tiba di Batam juga mengalami lonjakan. Dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 23.981 orang datang ke Batam, atau naik sekitar 18 persen dibandingkan tahun 2025.
Kenaikan angka penumpang ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik Lebaran 2026 ini. Selain itu, antusiasme warga untuk melakukan perjalanan juga dinilai semakin besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam, Benny Syahroni, mengatakan tren peningkatan penumpang sejalan dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, ditambah dukungan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25 hingga 27 Maret 2026.
“Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 27 hingga 29 Maret 2026,” katanya, Rabu, (18/3).
BP Batam mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan lebih awal guna menghindari kepadatan berlebih di pelabuhan. Selain itu, calon penumpang juga diminta membeli tiket melalui kanal resmi agar terhindar dari praktik percaloan.
“Pastikan pembelian dilakukan melalui loket resmi maupun platform daring yang telah bekerja sama dengan operator,” ujarnnya.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan pelayanan selama masa angkutan Lebaran 2026 guna menjaga kenyamanan para penumpang.
Menurutnya, Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 telah disiagakan di sejumlah titik strategis, di antaranya Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur, Sekupang, Harbour Bay, serta Terminal Bintang 99 Persada (Pelni).
“Posko Angkutan Laut Lebaran menjadi pusat kendali untuk merespons cepat setiap dinamika di lapangan,” katanya.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan bahwa koordinasi lintas instansi terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama musim mudik.
“Keamanan di titik-titik padat penumpang menjadi atensi khusus kami,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan layanan, peninjauan langsung juga telah dilakukan di Terminal Ferry Domestik Sekupang pada 15 Maret 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas, petugas, dan sistem pelayanan berjalan optimal menjelang puncak arus mudik dan arus balik.
BP Batam bersama seluruh pemangku kepentingan pun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan dan kualitas pelayanan, terutama menjelang puncak arus balik yang diprediksi berlangsung pada akhir Maret 2026. (H-3)
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara memprediksi puncak arus mudik 2026 jatuh pada Rabu (18/3) hari ini. Jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 11 ribu orang.
MANAJEMEN Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, mengungkap peningkatan penumpang yang sangat signifikan di puncak arus mudik 2026 atau menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Puncak arus mudik 2026 Aceh terjadi hari ini, Rabu (18/3). Puluhan ribu pemudik padati jalur Banda Aceh-Medan demi tradisi Meugang. Simak titik istirahatnya.
Pemudik Jambi–Palembang via Bayung Lencir dialihkan ke Lintas Tengah (Sarolangun–Lubuk Linggau) mulai 16 Maret 2026. Simak rute alternatif mudik Lebaran 2026 dan kondisi Tol Betejam.
Arus mudik H-4 Lebaran 2026 di Jalur Pantura Pamanukan Subang mulai padat imbas One Way Tol Cipali. Cek kondisi terkini dan titik macet di sini.
PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara memprediksi puncak arus mudik 2026 jatuh pada Rabu (18/3) hari ini. Jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 11 ribu orang.
MANAJEMEN Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, mengungkap peningkatan penumpang yang sangat signifikan di puncak arus mudik 2026 atau menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
JASA Marga mencatat peningkatan volume lalu lintas (lalin) di lima Ruas Tol Regional Nusantara sejak H-10 hingga H-4 Lebaran 2026.
Pansela Pulau Jawa dapat jadi alternatif perjalanan mudik Lebaran 2026. Selain membantu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) dan Jalan Tol Trans Jawa
Bagi sebagian pekerja, khususnya ibu pekerja yang belum libur, masa menjelang Lebaran merupakan hal yang kerap membingungkan, karena umumnya anak-anak sudah libur sekolah.
