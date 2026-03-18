Puncak Arus Mudik 2026, Penumpang KA Sumut Diprediksi Capai 11 Ribu Orang

Penumpang kereta di momen puncak arus mudik 2026, Sumatra Utara.(Dok. MI)

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatra Utara memprediksi puncak arus mudik 2026 jatuh pada Rabu (18/3) hari ini. Jumlah pelanggan diperkirakan mencapai 11 ribu orang hingga tengah malam nanti.

Berdasarkan data hingga pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 9.960 pelanggan telah menggunakan jasa kereta api di Sumatra Utara menjelang Lebaran 2026.

Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatra Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyebutkan angka tersebut masih berpotensi terus merangkak naik..

“Hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik. Jumlah penumpang diperkirakan dapat menyentuh angka 11 ribu pelanggan hingga pukul 24.00 WIB, mengingat ketersediaan tiket untuk jadwal perjalanan siang hingga malam hari masih tersedia,” kata Anwar, Rabu (18/3).

Kenaikan volume penumpang mulai terlihat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada Selasa (17/3), tercatat 9.635 orang melakukan perjalanan, dan tren tersebut terus meningkat pada hari ini. Secara tahunan (year-on-year), volume pelanggan tahun ini menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di Stasiun Medan sebagai titik keberangkatan utama, sebanyak 4.344 pelanggan tercatat berangkat pada pagi ini. Angka tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring mendekatnya hari raya.

Sepanjang masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Divre I Sumatra Utara menyediakan total kapasitas 238 ribu tempat duduk. Kapasitas ini mencakup penambahan satu kereta kelas ekonomi pada KA Sribilah Fakultatif yang dirangkaikan selama periode 14–20 Maret 2026.

Selain pelanggan reguler, KAI Divre I Sumatra Utara hari ini juga memberangkatkan 220 peserta program mudik gratis relasi Medan–Rantauprapat menggunakan KA Sribilah Fakultatif. Program tersebut merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sumatea Utara.

Untuk menambah kenyamanan pemudik di tengah padatnya stasiun, KAI Divre I Sumatra Utara menghadirkan layanan tambahan berupa pertunjukan live music di ruang tunggu lantai 2 Stasiun Medan. Layanan ini tersedia pada 18–19 Maret dan 23–26 Maret 2026, yang terbagi dalam dua sesi, yaitu pukul 08.00–10.00 WIB dan 14.00–16.00 WIB.

“Layanan tambahan ini diharapkan dapat meminimalkan kejenuhan pelanggan saat menunggu keberangkatan, terutama pada periode puncak seperti saat ini,” kata Anwar. (H-3)