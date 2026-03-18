Puncak Arus Mudik 2026, Terminal Tipe A Jatijajar Depok Mengalami Lonjakan Lebih dari 100 Persen

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MANAJEMEN Terminal Tipe A Jatijajar, Kota Depok, Jawa Barat, mengungkap peningkatan penumpang yang sangat signifikan di puncak arus mudik 2026 atau menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/ Lebaran 2026. Data operasional menunjukkan, selama sepekan terakhir arus mudik Lebaran 2026 lewat terminal setempat melonjak hingga 100 persen dari hari biasa 300 orang menjadi 600 orang.
Kepala Terminal Tipe A Jatijajar, Rafik Hidayat mengatakan penumpang bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Terminal Tipe A Jatijajar mengalami peningkatan pada arus mudik Lebaran 2026.
"Berdasarkan data operasional penumpang mudik Lebaran via Terminal Tipe A Jatijajar meningkat hingga 100 persen. Kenaikan penumpang sudah terjadi sejak Sabtu (14/3/2026)," katanya, Rabu (18/3/2026).
Menurut dia, fenomena peningkatan sebesar 100 persen membuktikan tingginya antusiasme masyarakat Kota Depok dalam merayakan Lebaran 2026 bersama keluarga di kampung halaman.
Ia mengatakan, manajemen Terminal Tipe A Jatijajar telah mempersiapkan diri menghadapi lonjakan penumpang ini dengan meningkatkan kapasitas armada dan memperluas layanan operasional.
"Kita respons cepat dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang yang akan melalui titik transportasi utama di Kota Depok ini," katanya.
"Petugas telah ditambah untuk menangani berbagai aspek operasional, mulai dari pemeriksaan tiket, pengaturan lalu lintas penumpang, hingga pengelolaan barang bawaan yang meningkat jumlahnya," paparnya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk menjamin kelancaran arus mudik dan mencegah kemacetan di area sekitar terminal.
Diterangkan, Terminal Tipe A Jatijajar, sebagai salah satu transportasi terbesar di wilayah Kota Depok, menjadi barometer nyata dari dinamika pergerakan arus mudik dan arus balik selama musim Lebaran.
Antusiasme ini memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, karena meningkatnya aktivitas jual-beli di sekitar terminal dan peningkatan pendapatan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi," ujar dia.
Untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat lonjakan penumpang ini, jelasnya pemerintah kota dan manajemen terminal terus melakukan pengawasan dan evaluasi real-time.
Masyarakat pemudik diminta untuk mempersiapkan diri dengan matang, termasuk membeli tiket mudik Lebaran 2026 lebih awal, memahami protokol kesehatan, dan membawa barang bawaan dengan bijak agar tidak menambah beban operasional. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved