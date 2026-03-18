Daycare Bantu Ibu Pekerja Tetap Produktif dan Tenang menjelang Lebaran

Aktivitas di daycare.(Dok. Pribadi)

MENJELANG hari raya Lebaran 2026/Idulfitri 1447 H, mayoritas pekerja sudah mulai menjalani masa cuti dan libur Lebaran. Namun, bagi sebagian pekerja, khususnya ibu pekerja yang belum libur, masa menjelang Lebaran merupakan hal yang kerap membingungkan, karena umumnya anak-anak sudah libur sekolah.

Kondisi tersebut kerap membuat ibu pekerja harus berpikir keras untuk tetap bisa menjamin keamanan dan kenyamanan anak sambil bekerja, Untuk mendapatkannya, daycare menjadi salah satu pilihan,

Karena itu, keberadaan daycare di lokasi kerja, khususnya yang disediakan oleh pihak perusahaan merupakan hal yang sangat bermanfaat dan disyukuri. Hal itu yang membuat menjelang Idulfitri 2026, PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) kembali menghadirkan program daycare bagi anak-anak karyawan. Memasuki tahun kedua, kehadiran daycare diharapkan dapat membuat ibu pekerja tetap produktif dan tenang.

Baca juga : Penganiayaan di DayCare, Ini yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menitip Anak Menurut Dokter

Dalam pelaksanaan daycare yang diikuti belasan anak dan berlangsung 12-18 Maret 2026 di kantor pusat dengan menggandeng lembaga penitipan anak Lovely Sunshine. Di fasilitas daycare, anak-anak karyawan usia 2-6 tahun didampingi pengasuh mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan kreatif seperti menggambar, bermain bersama, membaca, serta bermain yang dirancang mendorong interaksi sosial dan perkembangan anak.

Program daycare sejalan dengan komitmen perusahaan memberi ruang bagi ibu pekerja tetap produktif menjelang hari raya. Ibu pekerja bisa dengan tenang menitipkan anaknya, tanpa khawatir dan tetap bisa fokus bekerja.

“Inisiatif ini diharapkan memberi rasa aman dan kenyamanan bagi ibu pekerja sehingga tetap produktif tanpa mengabaikan peran pentingnya sebagai orang tua. Alfamidi pun berupaya menciptakan lingkungan kerja yang ramah keluarga,” kata Direktur Alfamidi Afid Hermeily, dalam keterangan resminya, Rabu, (18/3).

Baca juga : Jangan Salah Pilih, Ini Tips Memilih Daycare yang Kredibel Menurut Psikolog

Founder Lovely Sunshine, Amanda Wangsa mengapresiasi kehadiran daycare tersebut, Dalam pelaksanaannya, selain bermain bersama, anak mendapat edukasi bertema luar angkasa.

“Kami juga menghadirkan beragam aktivitas lainnya, seperti art and craft, games motorik anak, dan storytelling. Semoga daycare ini memberi manfaat dan orang tua bisa fokus bekerja,” ucap Amanda.

Orang tua peserta daycare Dwi Anisa, mengaku sangat terbantu dengan adanya program daycare tersebut. Awalnya ia bingung harus menitipkan anak saat asisten rumah tangga (ART) mudik. Penitipan anak di tempat umum pun biaya hariannya cukup mahal.

Keberadaan daycare ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap keseimbangan antara kehidupan, kerja dan keluarga (work-life balance). Ibu pekerja tetap fokus bekerja tanpa mengorbankan perannya sebagai ibu. (H-3)