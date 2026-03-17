Yogyakarta Masih Jadi Magnet Wisatawan Libur Lebaran

Pengunjung berfoto kenangan saat berkunjung ke pusat belanja atau sentra oleh-oleh khas Yogyakarta.(MI/RAMDANI)

HASIL survei Kementerian Perhubungan menyatakan 8,2 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan di Yogyakarta selama periode libur Idul Fitri 2026. Angka ini mencerminkan mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY yang hanya 3,7-3,8 juta orang.

Peneliti Pusat Studi Pariwisata UGM, Dr.Destha Titi Raharjana, S.Sos.M.Si, menilai jumlah kunjungan wisatawan ke DIY sekitar 1,46 juta, dan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang banyak dikunjungi.

“Tahun ini ada lonjakan yang diduga akibat akses jalan tol yang semakin mendekati pusat kota, jalur utara via Tempel dan jalur timur via Prambanan,” ucapnya di Kampus UGM, Selasa (17/3).

Destha memperkirakan puncak arus kedatangan H-5 sampai H-3 Lebaran, sedangkan puncak kunjungan wisata diprediksi sekitar 22 Maret 2026.

Destha tidak menampik kenyataan DIY tetap menjadi magnet wisatawan selama libur panjang lebaran. DIY, dinilainya mampu menawarkan wisata alternatif yang dapat dijangkau wisatawan. Belum lagi dengan konektivitas transportasi yang semakin baik, utamanya keberadaan Tol Trans Jawa yang mempermudah akses mereka yang menggunakan mobilitas darat.

Beberapa wilayah di DIY juga menawarkan kuliner dengan harga jual makanan dan minuman relatif masih terjangkau. “Jogja ini dikenal sebagai destinasi wisata murah. Jogja juga memiliki sejuta kenangan bagi mereka yang pernah menempuh pendidikan atau bekerja di kota ini. Libur Lebaran tentu menjadi salah satu momen untuk bernostalgia,” terangnya.

Iapun memastikan beberapa lokasi dengan daya tarik konvensional, seperti Malioboro, Titik Nol, Tugu dan sekitarnya, Keraton, Tamansari dan beberapa wilayah pantai di Kabupaten Bantul masih akan ramai dikunjungi para wisatawan.

Bahkan beberapa area di Gunungkidul yang akhir-akhir ini menawarkan ragam daya tarik instagrammable, diperkirakan akan menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Begitu pula dengan keberadaan kampung wisata dengan homestay termasuk juga desa-desa di wilayah Bantul, Sleman, dan Kulonprogo.

"Ini tentu berpeluang menerima kunjungan wisatawan, baik yang di daya tarik ataupun paket berkegiatan di desa wisata,” terang dia.

Belanja Wisatawan

Meski mengalami lonjakan wisata yang cukup tinggi di DIY, Destha menduga tidak akan berdampak pada belanja wisatawan yang tinggi.

Dari sisi perilaku ekonomi, ia bahkan menilai jika para wisatawan akan selektif dalam merogoh kantong. Melihat situasi saat ini, ia berpandangan wisatawan nampaknya memiliki daya beli rendah.

Dimungkinkan tidak sedikit dari para wisatawan akan memilih aktivitas wisata yang gratis, seperti memilih ruang publik dan menggunakan akomodasi seperti hotel budget atau homestay, serta melakukan kunjungan one-day trip.

“Intinya, wisatawan tahun ini nampaknya akan lebih selektif dalam berbelanja, meski ada juga beberapa yang tetap royal untuk belanja makan dan minum (kuliner), serta membeli oleh-oleh,” terang dia.

Dampak Lingkungan

Banyaknya kunjungan wisatwan ini, Destha mengingatkan soal isu lingkungan dan komitmen pariwisata yang bertanggung jawab.

Menurutnya lonjakan 8,2 juta orang ini akan membawa konsekuensi beban lingkungan yang besar. Karena itu, ia menghimbau pengelola destinasi dan wisatawan untuk memperkuat komitmen DIY sebagai destinasi pariwisata bertanggung jawab.

“Jangan sampai euforia nostalgia di Jogja justru meninggalkan masalah sampah yang mencemari citra estetik Yogyakarta," tegas dia.

Ia mengatakan, penting untuk diperhatikan terkait dampak lingkungan dari ledakan jumlah pengunjung ini. Kita sama-sama menjaga agar lonjakan kunjungan tidak meninggalkan lonjakan volume sampah di titik-titik keramaian. (AT)