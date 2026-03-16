Libur Lebaran di Solo: Rekomendasi Wisata Keluarga dan Hotel Nyaman untuk Menginap

ilustrasi(Grand Mercure Solo Baru)

Momen Idul Fitri selalu menjadi waktu yang dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus menikmati suasana liburan. Bagi Anda yang berencana mudik atau berlibur ke Surakarta dan sekitarnya, kota budaya ini menawarkan beragam pilihan destinasi menarik yang cocok untuk dikunjungi saat libur Lebaran.

Wisatawan dapat memulai perjalanan dengan mengunjungi Keraton Surakarta Hadiningrat, ikon budaya kota yang menyimpan banyak cerita sejarah dan tradisi Jawa. Tak jauh dari sana, Pura Mangkunegaran juga menjadi destinasi favorit dengan arsitektur klasik yang megah.

Bagi keluarga yang ingin menikmati suasana santai di ruang terbuka, Taman Balekambang dapat menjadi pilihan untuk berjalan santai di tengah taman yang rindang. Sementara itu, wisata edukatif seperti Solo Safari menghadirkan pengalaman melihat berbagai satwa yang menarik bagi anak-anak.

Setelah menikmati berbagai destinasi wisata di Solo, memilih hotel yang nyaman tentu menjadi hal penting agar liburan semakin menyenangkan. Salah satu pilihan yang tepat adalah Grand Mercure Solo Baru, hotel premium dari jaringan Accor internasional yang menghadirkan konsep proudly local dengan sentuhan budaya khas Solo.

Berlokasi strategis di kawasan Solo Baru, hotel ini berada sangat dekat dengan The Park Mall Solo Baru, sehingga menghadirkan pengalaman menginap yang praktis layaknya one stop living bagi para tamu.

“Periode Lebaran selalu menjadi momen yang ramai bagi Solo, baik dari pemudik maupun wisatawan yang datang bersama keluarga. Kami ingin para tamu tetap merasakan suasana Lebaran yang hangat seperti di rumah, termasuk dengan menghadirkan hidangan khas seperti ketupat Lebaran,” ujar General Manager Grand Mercure Solo Baru Arief Maulana.

“Kami juga memastikan berbagai fasilitas juga tersedia untuk menunjang kenyamanan tamu selama liburan bersama keluarga, mulai dari kamar yang luas dan nyaman, kolam renang, hingga area kids club yang memungkinkan anak-anak menikmati waktu bermain dengan menyenangkan,” tambahnya.

