Meningkat Drastis, 183.078 Wisatawan Serbu Padang saat Libur Lebaran

Pantai Air Manis(Dok Pemko Padang)

KUNJUNGAN wisatawan ke Padang saat libur Idulfitri 1447 H meningkat drastis. Pantai Air Manis dengan ikon Batu Malin Kundang masih tetap menjadi idola.

"Kunjungan wisatawan di libur lebaran tahun ini sebanyak 183.078 pengunjung," ujar Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata Kota Padang, Diko Riva Utama, Jumat (27/3).

Angka kunjungan tahun ini meningkat drastis dibanding tahun 2025 lalu. Pada lebaran tahun lalu, kunjungan wisatawan hanya sebanyak 123.046 pengunjung.

"Kenaikan kunjungan tahun ini mencapai 49 persen," ungkap Diko.

Libur lebaran tahun 2026 ini memang terbilang cukup panjang. Satu pekan lebih. Mulai dari tanggal 18 hingga 24 Maret.

Dinas Pariwisata mencatat, destinasi wisata paling favorit yakni Pantai Air Manis. Objek wisata dengan legenda Batu Malin Kundang itu dikujungi 67.150 wisatawan.

Setelah itu, Pantai Nirwana juga termasuk objek wisata paling dikunjungi. Di objek wisata ini, 37.255 pengunjung datang dan berwisata di sana.

Pantai Caroline dikunjungi 35.735 wisatawan di tahun ini. Termasuk Pantai Pasir Jambak dengan kunjungan 28.124 orang. Pantai Ujung Batu termasuk objek wisata yang dikunjungi, dengan jumlah wisatawan mencapai 4.830 pengunjung.

Tidak itu saja. Air Terjun Lubuak Tampuruang juga ikut diserbu pengunjung. Sebanyak 2 114 pengunjung datang ke lokasi ini.

Begitu halnya di Pulau Pasumpahan. Sebanyak 1.725 pengunjung mengerubungi lokasi wisata pulau itu. Termasuk objek wisata Air Terjun Lubuk Hitam sebanyak 1.450 orang yang datang.

Pulau Sirandah menjadi incaran 1.380 pengunjung. Di Pemandian Lubuk Lukum yang berada di Lubuk Minturun ikut dijubeli 1.230 pengunjung. Objek wisata Gunung Padang didaki 1.115 pengunjung. Goa Kelelawar Padayo sebanyak 600 pengunjung dan Teluk Buo sebanyak 370 pengunjung.

Diko menyebut, pada libur lebaran kali ini para pelancong lebih memilih berwisata ke pulau dan pantai. Sementara wisata di ke bukit dan sungai jauh menurun akibat pemulihan pascabencana alam di lokasi tersebut. (H-2)