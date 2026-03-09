Manajemen Wisata Indoor Terapkan Strategi Pembatasan Durasi

Kunjungan wisatawan domestik di Jakarta diprediksi melonjak pada masa libur Lebaran 2026(Dok. Winholiday)

LONJAKAN kunjungan wisatawan domestik di Jakarta pada masa libur Lebaran 2026 menjadi tantangan besar bagi pengelolaan ruang publik dan destinasi wisata dalam ruangan. Dengan prediksi arus balik yang jatuh pada 19 hingga 23 Maret, risiko penumpukan massa di titik-titik keramaian menjadi fokus utama dalam mitigasi keamanan dan kenyamanan kota.

Menanggapi potensi tersebut, Marketing Communication Manager Jakarta Aquarium & Safari, Ritzka Yauma, menyampaikan, Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) menerapkan sistem manajemen alur masuk yang lebih ketat guna mengantisipasi kepadatan di area konservasi. Langkah ini diambil menyusul proyeksi jumlah pengunjung yang diperkirakan akan mencapai 6.000 orang per hari, sebuah angka yang menuntut pengaturan alur manusia secara presisi agar tidak melampaui kapasitas daya tampung ruangan.

Ia menyatakan bahwa kunci dari pengendalian massa tahun ini terletak pada pembagian waktu kunjungan dan pemisahan akses masuk. Menurutnya, manajemen tidak lagi memberlakukan satu akses waktu penuh guna menghindari penumpukan di titik-titik krusial seperti lobi dan area pertunjukan utama.

Baca juga : Tarif TransJakarta Libur Lebaran 2026 Jadi Rp1, Cek Jadwal Operasionalnya!

"Untuk menghindari adanya penumpukan customer, makanya kita bagi dua batch. Jadi ada yang bisa masuk dari pagi dan ada yang bisa masuk dari sore," jelas Ritzka di Jakarta, Senin (9/3).

Selain pembagian sesi, penyesuaian operasional juga dilakukan pada hari pertama Idulfitri dengan mengundurkan jam buka layanan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan arus kedatangan pengunjung dengan selesainya waktu ibadah Salat Id di kawasan sekitar, sehingga tidak terjadi bentrokan arus kendaraan maupun pejalan kaki di akses utama menuju area wisata.

Di sisi teknis, pemisahan antrean fisik dan digital juga dipermanenkan selama masa libur panjang untuk mempercepat proses verifikasi di pintu masuk.

Langkah mitigasi ini diharapkan menjadi standar operasional bagi destinasi wisata indoor lainnya di Jakarta dalam mengelola lonjakan wisatawan urban, sekaligus memastikan protokol kenyamanan tetap berjalan meski volume kunjungan meningkat signifikan dibandingkan hari biasa.

The Golden Hour to Iftar

Menjelang waktu berbuka puasa, momen ngabuburit selalu menjadi waktu yang dinantikan untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Ramadan tahun ini, Jakarta Aquarium Safari menghadirkan pengalaman berbeda melalui program spesial bertajuk “The Golden Hour to Iftar.”

Setelah menikmati momen golden hour di Jakarta Aquarium Safari, pengunjung dapat melanjutkan pengalaman berbuka puasa di Ciao Gio Pizzeria yang berada di area yang sama. Selama Ramadan, restoran ini menghadirkan paket Iftar Buffet spesial dengan beragam pilihan hidangan pembuka, menu utama, hingga dessert manis untuk melengkapi momen berbuka bersama keluarga.

Selain buffet, tersedia pula menu ala carte khas Ciao Gio seperti pizza raksasa autentik, pasta, serta berbagai hidangan favorit yang cocok dinikmati setelah seharian berpuasa.

Suasana restoran yang nyaman dengan pemandangan penguin menambah pengalaman berbuka menjadi lebih unik dan berkesan. Perpaduan kuliner lezat dan atmosfer yang berbeda membuat momen iftar terasa lebih hangat.

Regional Business Manager Jakarta Aquarium Safari, Avatara, mengatakan bahwa program ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman Ramadan yang berbeda bagi pengunjung.

“Melalui program The Golden Hour to Iftar, kami ingin menghadirkan pengalaman Ramadan yang berbeda bagi JAQSplorer, tidak hanya menikmati ngabuburit yang seru, tetapi juga menutup hari dengan momen berbuka yang hangat bersama keluarga di Ciao Gio Pizzeria,” ujarnya.

Program ngabuburit dan berbuka ini hanya tersedia selama Ramadan. Pengunjung disarankan melakukan reservasi lebih awal agar tidak kehabisan tempat. Kombinasi aktivitas seru di Jakarta Aquarium Safari dan hidangan iftar di Ciao Gio Pizzeria menjadikannya salah satu pilihan destinasi Ramadan menarik di tengah kota. (Z-10)