Tarif TransJakarta Libur Lebaran 2026 Jadi Rp1, Cek Jadwal Operasionalnya!

Tarif TransJakarta Rp1 pada saat libur lebaran 2026.(Antara)

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) membawa kabar gembira bagi warga Ibu Kota menjelang hari raya Idulfitri 1447 H. Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, memastikan tarif layanan bus TransJakarta selama periode libur Lebaran 2026 akan diberlakukan sebesar Rp1.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta untuk memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat selama perayaan hari besar keagamaan. Meskipun disebut gratis, secara teknis sistem transaksi tetap memerlukan nominal angka.

Mengapa Tarif Transjakarta Menjadi Rp1?

Welfizon menjelaskan bahwa angka Rp1 merupakan konversi teknis dari tarif gratis (Rp0). Hal ini berkaitan dengan sistem integrasi pembayaran pada berbagai moda transportasi di Jakarta agar tetap tercatat dalam sistem tap-in dan tap-out.

“Jadi begini, secara sistem di TJ, MRT, dan yang lain itu Rp0 tetap harus ada nilai, makanya jadinya Rp1. Jadi, secara teknologinya karena memang harus ada proses Rupiah yang ditransfer dari kartu itu, makanya konversi dari Rp0 itu menjadi Rp1,” jelas Welfizon di Jakarta, Selasa (3/3).

Terkait tanggal pasti pemberlakuan tarif khusus ini, pihak manajemen masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Keputusan tersebut akan menentukan apakah tarif Rp1 berlaku tepat pada 1 Syawal saja atau mencakup hari pertama dan kedua Lebaran.

Penyesuaian Jam Operasional Hari H Lebaran

Bagi masyarakat yang berencana menggunakan layanan busway pada hari pertama Idulfitri, perlu memperhatikan adanya penyesuaian jam operasional. TransJakarta akan memulai layanan sedikit lebih lambat dari jadwal reguler untuk menghormati petugas yang beribadah.

“Belajar dari pengalaman kita melayani pada hari-hari besar, biasanya pada saat hari H Lebaran itu kita menyesuaikan jam operasi. Untuk memberikan kesempatan kepada semua karyawan, terutama teman-teman pramudi, juga untuk bisa menjalankan salat Idulfitri. Jadi kita mulai operasi kita perkirakan mungkin jam 09.00 atau jam 10.00 WIB,” imbuh Welfizon.

Fokus Rute Wisata: Ragunan hingga PIK

Selama periode libur panjang, Transjakarta mengantisipasi lonjakan penumpang menuju kawasan wisata. Manajemen telah memetakan sejumlah rute yang diperkirakan akan mengalami kepadatan tinggi, di antaranya:

Ancol

Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Ragunan

Pantai Indah Kapuk (PIK)

Welfizon menekankan bahwa Taman Margasatwa Ragunan biasanya menjadi destinasi paling ramai pada hari kedua dan ketiga Lebaran. Untuk itu, pihaknya sedang mempelajari reaktivasi rute-rute direct (langsung) menuju Ragunan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.

Selain fokus pada area wisata di dalam kota, TransJakarta juga menyiapkan penguatan armada untuk rute Transjabodetabek, seperti layanan menuju Alam Sutera dan Bogor.

Penambahan bus akan dilakukan secara situasional dengan mengalihkan armada dari rute perkantoran yang cenderung sepi saat libur Lebaran ke rute-rute yang membutuhkan tambahan kapasitas.