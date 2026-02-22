Jadwal Buka Monas Selama Bulan Puasa 2026: Cek Waktu Kunjungannya!

Ilustrasi: Pengunjung Monumen Nasional(MI/Ramdani)

BAGI masyarakat yang ingin menghabiskan waktu atau ngabuburit di pusat kota, Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat dipastikan tetap beroperasi selama bulan Ramadhan. Meski demikian, pihak pengelola memberlakukan penyesuaian jam operasional khusus untuk kawasan maupun tugu.

Jadwal Operasional Monas Selama Ramadhan

Selama bulan suci ini, pengunjung tetap bisa menikmati fasilitas mulai dari kawasan taman, museum, hingga pelataran puncak Monas. Berikut adalah detail jadwalnya:

Kawasan Monas: Selasa – Minggu, pukul 06.00 – 15.00 WIB.

Tugu Monas (Museum & Puncak): Selasa – Minggu, pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Senin: Tutup (Agenda perawatan dan pemeliharaan rutin).

Data Kunjungan Wisatawan

Meskipun dalam suasana puasa, antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke ikon Jakarta ini tetap tinggi. Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sarnuri, mengungkapkan bahwa ribuan orang tercatat memadati Monas pada akhir pekan ini.

Pada Sabtu (21/2), total kunjungan mencapai 2.600 orang dalam rentang waktu pagi hingga sore hari.

"Dari jam 06.00-15.00 WIB, dewasa 1.917 orang dan anak-anak 682 orang," kata Isa dikutip dari Antara, Minggu (22/2).

Daya Tarik Bagi Wisatawan Mancanegara

Monas tidak hanya menjadi magnet bagi warga lokal, tetapi juga bagi turis asing. Berdasarkan data kunjungan, wisatawan asal China mendominasi kunjungan mancanegara, disusul oleh Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat.

Untuk data terbaru pada Minggu pagi (pukul 06.00-08.00 WIB), tercatat ada 285 pengunjung yang terdiri dari 225 dewasa dan 41 anak-anak. Menariknya, terdapat 19 turis asing yang tetap antusias berkunjung di pagi hari.

"Wisatawan mancanegara berasal dari China 6 orang, Inggris 3 orang, Korea Selatan 8 orang, dan Amerika Serikat 2 orang. Totalnya 19 orang," ujar Isa merinci sebaran asal negara pengunjung internasional tersebut.

