Perang Bantal dan Gigit Koin Warnai Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dari Bawah Air

Lomba Hari Kemerdekaan Indonesia di bawah air.(MI/Muhammad Ghifari A)

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Jakarta Aquarium & Safari (JAQS) menghadirkan perayaan unik dan spektakuler. Tidak hanya menghadirkan hiburan atraktif, tetapi juga perlombaan bawah air yang menjadi daya tarik utama di momen bersejarah hari kemerdekaan Indonesia.

Perlombaan Unik Bawah Air

Salah satu kegiatan yang paling mencuri perhatian adalah lomba perang bantal di dalam air dan gigit koin di bawah air. Mumtaz Taufik, Pelatih Selam Bersertifikat JAQS, menuturkan pengalamannya mengikuti lomba tersebut.

“Pengalaman ini pastinya luar biasa dan penuh keseruan. Apalagi dilakukan di momen spesial Hari Kemerdekaan Indonesia,” ungkap Mumtaz (17/8).

Baca juga : Di Hari Kemerdekaan Indonesia, Mentan Tegaskan Indonesia Siap Percepat Swasembada Pangan pada 2025

Menurutnya, persiapan acara ini membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk merancang konsep dan sekitar dua minggu untuk latihan teknis. “Kami tidak hanya memikirkan hiburan, tetapi juga aspek keselamatan, karena kegiatan ini berlangsung di dalam air,” tambahnya.

Delapan penyelam profesional bersama tiga penari ikut ambil bagian dalam atraksi ini, baik di dalam air maupun di permukaan.

Tantangan di Dalam Air

Sebagai pembawa acara bawah air, Mumtaz menghadapi tantangan teknis, terutama dalam mengatur pernapasan. Ia menggunakan masker wajah penuh yang memungkinkannya berbicara tanpa risiko air masuk, meski dengan keterbatasan pandangan.

Baca juga : Derap Kuda, Deru Motoris, dan Sakralnya Merah Putih di Hari Kemerdekaan Indonesia

“Kesulitan utamanya adalah mengatur pernapasan sekaligus berkomunikasi dengan alat khusus,” jelasnya.

JAQS juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin merasakan sensasi berinteraksi dengan biota laut pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Program Fantasy Diving dan Aqua Trekking memungkinkan siapa pun ikut menyelam, baik yang sudah memiliki lisensi maupun yang belum, karena didampingi instruktur berpengalaman.

Pesan Kemerdekaan: Semangat Bahari untuk Indonesia

Di akhir acara, Mumtaz menyampaikan pesan penting di momen Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.

“Semoga kegiatan bahari semakin berkembang karena Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Mari rayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan, kerja sama, dan tekad membangun bangsa yang lebih maju,” ujarnya.

Ia berharap semarak Hari Kemerdekaan Indonesia dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, menjaga persatuan, dan mengoptimalkan potensi bangsa, khususnya di sektor maritim. (Z-10)