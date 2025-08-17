Kemensos Gelar Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Sosial menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Kemensos, Jakarta, Minggu (17/8).
Seluruh pegawai Kemensos hadir dengan mengenakan pakaian adat Nusantara yang menampilkan keragaman budaya bangsa. Kehadiran busana tradisional ini menambah semarak dan khidmat jalannya upacara, sejalan dengan tema HUT RI ke-80 tahun ini, yakni “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”
Upacara dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri upacara kenegaraan di Istana Merdeka bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
Upacara berlangsung secara khidmat dengan pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan teks Proklamasi dan pembukaan UUD 1945, serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Suasana upacara semakin berkesan dengan penampilan marching band binaan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, yang terdiri dari penyandang disabilitas netra. Mereka dengan penuh semangat menambah kemeriahan pelaksanaan upacara dengan membawakan lagu-lagu nasional seperti Hari Merdeka dan Berkibarlah Benderaku.
Penampilan mereka tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi wujud nyata bahwa keterbatasan tidak menghalangi semangat untuk berkontribusi bagi bangsa.
Salah satu personel marching band, Ilham (23), penyandang disabilitas netra asal Baubau, Sulawesi Tenggara, dengan suara penuh haru, mengungkapkan rasa bangganya bisa tampil dalam upacara HUT ke-80 RI di Kemensos.
“Senang sekali, bangga bisa hadir di sini untuk mengiringi upacara. Karena bagi saya, kemerdekaan itu berarti kebebasan, termasuk bagi penyandang disabilitas, agar hak-hak kami bisa semakin dipenuhi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mengaktualisasikan diri di sini,” ungkapnya. Tahun ini merupakan kali kedua Ilham terlibat dalam peringatan HUT RI di Kemensos.
Kemensos juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun. Penganugerahan tanda kehormatan dari Presiden RI ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi pegawai yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan disiplin.
Peringatan HUT RI ke-80 di Kemensos berlangsung penuh hidmat, semarak, dan penuh rasa persatuan, diakhiri dengan penampilan flashmob seluruh pegawai yang diikuti oleh seluruh pimpinan eselon 1 dan 2, serta fashion show dari tiap perwakilan UKE 1 Kemensos. (H-2)
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa pesan penting bahwa persatuan menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan kemajuan bangsa.
