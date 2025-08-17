Penumpang dan KAI Rayakan HUT ke-80 RI di Atas Kereta Api

Headline
DALAM memperingati Hut ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat menggelar berbagai kegiatan khusus di atas perjalanan kereta api maupun di lingkungan kerja Divre II Sumbar. Momen ini menjadi bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan suasana peringatan kemerdekaan yang penuh makna, langsung di tengah-tengah pelanggan dan Insan KAI.
Pada hari ini, seluruh pelanggan kereta api diajak untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak baik di area stasiun maupun di dalam kereta. Pelanggan menyambut kegiatan ini dengan penuh antusias, berdiri tegap serta memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan dengan khidmat dan rasa bangga.
“Kami ingin mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia di atas kereta api, sebagai bagian dari pengalaman perjalanan yang berkesan dan bermakna,” ujar Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, Minggu (17/8).
“Kemeriahan perayaan semakin terasa dengan kehadiran petugas KAI yang mengenakan pakaian adat khas dari berbagai daerah Indonesia. Kehadiran mereka menambah nuansa kebhinekaan sekaligus memperkuat pesan persatuan. Di stasiun maupun di atas KA, petugas juga memberikan bendera kecil Merah Putih kepada pelanggan, sehingga semangat nasionalisme benar-benar hidup di dalam perjalanan kereta api” ujar Reza.
Selain itu, seluruh pekerja Divre II Sumbar juga melaksanakan upacara bendera di Halaman Kantor KAI Divre II Sumbar (Stasiun Padang). Hal ini menjadi simbol nyata bahwa Insan KAI ikut serta memperkuat semangat kemerdekaan melalui kerja dan dedikasi sehari-hari, sejalan dengan peran KAI dalam membangun konektivitas bangsa.
“Sebagai bentuk apresiasi, KAI Divre II Sumbar juga memberikan souvenir menarik kepada para pelanggan setia KA di ruang tunggu Stasiun Padang dan di atas KA Pariaman Ekspres relasi Paulima Naras,” kata Reza.
Seluruh rangkaian kegiatan ini mewujudkan semangat HUT ke-80 RI, yaitu Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju yang mencerminkan gotong royong dan kebersamaan dalam mendorong kemajuan bangsa.
“Melalui semangat kemerdekaan, KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, serta ikut menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Indonesia dalam merayakan momen-momen bersejarah bangsa,” tutup Reza. (YH/E-4)
