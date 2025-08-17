Peringatan HUT ke-80 RI, Penumpang Nyanyikan Indonesia Raya di Kereta Api

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara menghadirkan perayaan kemerdekaan yang unik dan berkesan bagi pelanggan.
Tepat pada pukul 10.00 WIB, seluruh pelanggan kereta api diajak berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serempak saat lagu dikumandangkan melalui pengeras suara di dalam rangkaian kereta. Momen ini disambut penuh antusias oleh para pelanggan yang dengan khidmat dan bangga melantunkan lagu kebangsaan di tengah perjalanan.
“Kami ingin mengajak seluruh pelanggan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia bersama-sama di atas kereta api. Dengan begitu, perjalanan tidak hanya sekadar berpindah dari satu kota ke kota lain, tetapi juga menjadi pengalaman berkesan yang sarat makna kebangsaan,” ujar Manager Humas KAI Divre I Sumut, M. As’ad Habibuddin, Minggu (17/8).
Kemeriahan HUT RI juga terasa di Stasiun Medan. Petugas KAI menyapa pelanggan dengan membagikan cokelat, bendera kecil, kejutan kue ulang tahun, serta suvenir gratis. Suasana semakin semarak dengan kehadiran petugas KAI yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan keberagaman sekaligus memperkuat semangat persatuan.
Tidak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, KAI Divre I Sumut menghadirkan Promo Merdeka berupa potongan harga 20 persen (cukup membayar 80% dari tarif normal) khusus untuk perjalanan KA Sribilah Utama relasi Medan-Rantau Prapat pulang pergi pada 17 Agustus 2025. Promo ini dapat dinikmati oleh pelanggan yang membeli tiket pada periode 12-17 Agustus 2025 melalui aplikasi Access by KAI dan website resmi kai.id.
"Melalui semangat kemerdekaan, KAI berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan membanggakan, sekaligus menjadi bagian penting dalam perjalanan masyarakat Indonesia merayakan momen-momen bersejarah bangsa," kata As'ad. (AP/E-4)
Selain upacara bendera, juga diwarnai dengan kreasi budaya yang memamerkan hasil bumi, sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang didapat.
Penyerahan remisi tahun ini dilakukan secara simbolis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas IIA Semarang, Minggu, 17/8.
Menurut Febri, gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi.
Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
HUT Ke-80 RI, semangat nasionalisme tidak hanya bisa diwujudkan lewat upacara bendera atau mengunjungi tempat bersejarah atau destinasi lokal yang menarik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia.
