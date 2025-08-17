Pada Peringatan HUT ke-80 RI , Wali Kota Cirebon Klaim Angka Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyerahkan bendera pusaka untuk dikibarkan pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Stadion Bima Madya, Kota Cirebon.(MI/Nurul Hidayah)

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung meriah di Kota Cirebon. Angka kemiskinan di Kota Cirebon pun diklaim menurun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, upacara peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Stadion Bima Madya, Minggu (17/8). Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bertindak sebagai inspektur upacara dengan komandan upacara yakni Kapten (Arm) Toto dari Kodim 0614/Kota Cirebon. Pembaca teks Proklamasi Kemerdekaan adalah Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio. Sedangkan pembaca teks Pancasila dilakukan oleh Dandim 0614/Kota Cirebon, Letkol (Inf) Saputra Hakk, dan pembaca teks UUD 1945 oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar.

Dalam sambutannya Walikota Cirebon, Effendi Edo, mengaku bersyukur karena di usia Republik Indonesia yang ke 80, Kota Cirebon sudah berhasil menorehkan sejumlah capaian positif dalam pembangunan. "Alhamdulillah, pada triwulan pertama tahun 2025, ekonomi Kota Cirebon tumbuh sebesar 4,89%,” tutur Edo.

Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan. “Inilah sektor-sektor yang menggambarkan denyut nadi Cirebon sebagai kota jasa dan kota perdagangan,” tutur Edo.

Tidak hanya itu, Edo pun mengklaim bahwa angka kemiskinan di Kota Cirebon terus menurun. Angka kemiskinan di Kota Cirebon kini berada pada angka 9,02 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. "Penurunan ini tentu bukan semata angka, melainkan bukti nyata bahwa berbagai ikhtiar kita—mulai dari pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan daya saing daerah—telah membuahkan hasil,” tutur Edo.

Indikator sosial-ekonomi di Kota Cirebon juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon pada tahun 2024 telah mencapai 77,08, sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Cirebon dalam kategori tinggi.

Edo pun menambahkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berhasil di Kota Cirebon berhasil ditekan menjadi 6,29 persen, turun dari 7,66 persen pada tahun sebelumnya."Kita juga bersyukur bahwa, inflasi di bulan Juli 2025 tetap terkendali pada angka 0,53 persen secara bulanan, atau 2,53 persen secara tahunan,” tutur Edo.

Usai upacara, ribuan pelajar se-Kota Cirebon menampilkan tarian kolosal yang memukau. Pertunjukan tersebut menjadi simbol semangat persatuan, keberagaman, dan kebanggaan generasi muda terhadap bangsa Indonesia. (H-1)



