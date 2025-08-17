2.485 Warga Binaan Sulteng Terima Remisi, 18 Orang Langsung Bebas

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) menyerahkan Remisi Umum (RU) Kemerdekaan dan Remisi Dasawarsa (RD) kepada ribuan warga binaan pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8).
Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Bagus Kurniawan, menegaskan remisi bukan sekadar pengurangan masa pidana, tetapi juga penghargaan negara bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh.
“Remisi adalah apresiasi atas perubahan positif. Melalui pengurangan masa pidana ini, kami berharap warga binaan semakin termotivasi memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat,” terangnya.
Data Kanwil mencatat, 2.485 warga binaan dan anak binaan menerima RU dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) I, sementara 18 orang langsung bebas melalui RU II.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Menurut Bagus, program remisi menjadi bukti komitmen pemerintah dalam pembinaan yang berorientasi pada pemulihan sosial.
“Tujuan akhirnya adalah reintegrasi. Warga binaan tidak hanya bebas secara fisik, tetapi juga siap bersosialisasi, bekerja, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama,” imbuhnya.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, yang hadir dalam acara itu, menekankan pentingnya kesempatan kedua bagi para warga binaan.
“Pengurangan hukuman ini adalah jalan untuk memulai hidup baru. Saya berharap mereka kembali ke masyarakat dengan membawa semangat perubahan, bekerja, dan berkontribusi positif,” katanya.
Pada kesempatan itu, Reny juga menyerahkan bantuan sosial bagi warga binaan yang langsung bebas.
Bantuan tersebut menjadi stimulan agar mereka bisa memulai usaha dan mandiri setelah kembali ke tengah masyarakat.
“Pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh terhadap program-program Kanwil Ditjenpas Sulteng. Bantuan ini diharapkan menjadi modal awal untuk membuka usaha,” tandasnya.
Penyerahan remisi berlangsung di Lapas Kelas IIA Palu, dihadiri Forkopimda, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy, Kepala Kantor Wilayah HAM Mangatas Nadeak, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Arief Hazairi Satoto, para Kepala UPT se-Kota Palu, dan dilakukan serentak di seluruh UPT pemasyarakatan di Sulawesi Tengah. (H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Pemprov Sulteng berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi pengembang melalui regulasi yang mendukung, kemudahan perizinan, dan kebijakan insentif.
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Kedua, produksi beras naik 45.810 ton GKG atau setara 29.779 ton beras, sehingga surplus beras meningkat dari 137 ribu ton menjadi 150 ribu ton.
Sepanjang awal Juni 2025, program ini menyasar sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan fokus utama mengedukasi masyarakat terkait penggunaan LPG yang aman dan benar di tingkat rumah tangga.
