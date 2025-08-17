2.763 WB Babel Dapat Remisi Hari Kemerdekaan

Sebanyak 2.763 warga binaan di sejumlah Lapas di Babel mendapatkan remisi Hari Kemerdekaan.(MI/Rendy Ferdiansyah)

SEBANYAK 2.763 Warga Binaan (WB) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendapatkan Remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Remisi tersebut di serahkan langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang atau Lapas Tuatunu, Minggu (17/8) siang.

Pemberian remisi meliputi Remisi Umum (RU) dan Remisi Dasawarsa (RD) bagi narapidana dan anak binaan di seluruh lapas serta rumah tahanan (rutan) se-Babel.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, Sugeng Indrawan, mengatakan secara keseluruhan jumlah warga binaan di Babel mencapai 2.763 orang. Dari jumlah tersebut, lanjutnya 1.928 warga binaan memperoleh RU dengan 31 orang langsung bebas, sementara 2.028 warga binaan mendapat RD dengan 12 orang di antaranya bebas.

Sementara untuk di Lapas Pangkalpinang tercatat 434 warga binaan menerima RU dengan dua orang di antaranya langsung bebas, sedangkan 452 warga binaan menerima RD dan empat orang langsung menghirup udara bebas.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Herman Sawiran, menegaskan bahwa remisi tidak hanya sekadar pengurangan masa hukuman.

Lebih dari itu, remisi merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan apresiasi atas perubahan positif yang ditunjukkan warga binaan

Ia berharap Remisi ini bisa memotivasi agar warga binaan terus berkomitmen mengikuti pembinaan, sehingga saat bebas nanti mampu kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik,” ungkap Herman.(H-1)