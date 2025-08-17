2.763 WB Babel Dapat Remisi Hari Kemerdekaan

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEBANYAK 2.763 Warga Binaan (WB) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendapatkan Remisi Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Remisi tersebut di serahkan langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pangkalpinang atau Lapas Tuatunu, Minggu (17/8) siang.
Pemberian remisi meliputi Remisi Umum (RU) dan Remisi Dasawarsa (RD) bagi narapidana dan anak binaan di seluruh lapas serta rumah tahanan (rutan) se-Babel.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Babel, Sugeng Indrawan, mengatakan secara keseluruhan jumlah warga binaan di Babel mencapai 2.763 orang. Dari jumlah tersebut, lanjutnya 1.928 warga binaan memperoleh RU dengan 31 orang langsung bebas, sementara 2.028 warga binaan mendapat RD dengan 12 orang di antaranya bebas.
Sementara untuk di Lapas Pangkalpinang tercatat 434 warga binaan menerima RU dengan dua orang di antaranya langsung bebas, sedangkan 452 warga binaan menerima RD dan empat orang langsung menghirup udara bebas.
Kakanwil Kemenkumham Babel, Herman Sawiran, menegaskan bahwa remisi tidak hanya sekadar pengurangan masa hukuman.
Lebih dari itu, remisi merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan apresiasi atas perubahan positif yang ditunjukkan warga binaan
Ia berharap Remisi ini bisa memotivasi agar warga binaan terus berkomitmen mengikuti pembinaan, sehingga saat bebas nanti mampu kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik,” ungkap Herman.(H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Usai di tetapkan tersangka ASN berinisial D ini langsung di tahan Kejaksaan Negei Bangka di Lapas Buiit Semut.
PELAKU yang diduga sebagai pembunuh wartawan di sebuah media online di Provinsi Bangka Belitung (Babel) berhasil ditangkap di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).
Korban ditemukan masih mengenakan baju biru dan celana jeans ditemukan di dalam sumur. Korban diduga dibunuh.
Explore Babel 2025 ini sebagai wadah untuk mengeksplore destinasi pariwisata dan kuliner di Provinsi kita ke seluruh penjuru negeri.
Kendati tidak begitu luas, pihaknya tetap menghimbau warga di musim kemarau tidak membuka kebun dengan cara membakar.
