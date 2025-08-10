Satu Pelaku Terduga Pembunuh Pimpinan Redaksi Media di Babel Ditangkap

ilustrasi(freepik)

PELAKU yang di duga sebagai pembunuh wartawan di sebuah media online di Provinsi Bangka Belitung (Babel) berhasil ditangkap di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).

Direskrimum Polda Babel Kombes Muhammad Rivai Arvan mengatakan berdasarkan penyelidikan, ada dua pelaku yang terduga terlibat atas meninggalnya seorang wartawan atas nama Aditya Warma, yang tewas, Jumat (9/8).

"Dari dua pelaku, satu berhasil di tangkap di Palembang Sumatera Selatan atas nama Akmal alias Martin, berserta satu Unit Mobil milik korban,"Kata Rivai Arvan. Minggu (10/8).

Baca juga : Tergerus Air Hujan, Jalan Penghubung Antardesa di Parit Tiga Babel Putus

Satu pelaku lainnya bernama Hasan yang diduga sebagai otak pelaku berhasil melarikan diri saat akan di tangkap.

"Satu pelaku lagi, identitiasnya sudah di ketahui, saat ini sedang dalam pengejaran,"ujarnya.

Kepolisian belum bisa memastikan motif para pelaku menghabiskan nyawa korban. Namun, diduga pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin membawa kabur mobil korban.

Sebelumnya. Aditya Warman seorang wartawan sekaligus pimpinan redaksi media online di Babel dikabarkan hilang. Korban sempat berpamitan dengan keluarganya untuk bertemu seseorang di kebunnya di kawasan jembatan 12 Pangkalpinang. Namun, dua hari berlalu korban tak kunjung pulang, pihak keluarga pun melapor ke Polda Babel.

Tak berselang lama setelah laporan, korban berhasil ditemukan di dalam sumur di kebunnya dalam kondisi meninggal dunia. (H-4)