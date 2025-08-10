Satu Pelaku Terduga Pembunuh Pimpinan Redaksi Media di Babel Ditangkap

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PELAKU yang di duga sebagai pembunuh wartawan di sebuah media online di Provinsi Bangka Belitung (Babel) berhasil ditangkap di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).
Direskrimum Polda Babel Kombes Muhammad Rivai Arvan mengatakan berdasarkan penyelidikan, ada dua pelaku yang terduga terlibat atas meninggalnya seorang wartawan atas nama Aditya Warma, yang tewas, Jumat (9/8).
"Dari dua pelaku, satu berhasil di tangkap di Palembang Sumatera Selatan atas nama Akmal alias Martin, berserta satu Unit Mobil milik korban,"Kata Rivai Arvan. Minggu (10/8).
Satu pelaku lainnya bernama Hasan yang diduga sebagai otak pelaku berhasil melarikan diri saat akan di tangkap.
"Satu pelaku lagi, identitiasnya sudah di ketahui, saat ini sedang dalam pengejaran,"ujarnya.
Kepolisian belum bisa memastikan motif para pelaku menghabiskan nyawa korban. Namun, diduga pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin membawa kabur mobil korban.
Sebelumnya. Aditya Warman seorang wartawan sekaligus pimpinan redaksi media online di Babel dikabarkan hilang. Korban sempat berpamitan dengan keluarganya untuk bertemu seseorang di kebunnya di kawasan jembatan 12 Pangkalpinang. Namun, dua hari berlalu korban tak kunjung pulang, pihak keluarga pun melapor ke Polda Babel.
Tak berselang lama setelah laporan, korban berhasil ditemukan di dalam sumur di kebunnya dalam kondisi meninggal dunia. (H-4)
RATUSAN lansia Sekolah Lansia Berdaya (Sidaya) Provinsi Bangka Belitung (Babel) mengikuti prosesi wisuda di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai. Jumat (18/7).
PULUHAN titik panas yang diduga adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpantau satelit bertebaran di sejumlah Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Kamis (17/7).
Ira Ajeng Astried dicopot dari Jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Soekarno Bangka Belitung (Babel) buntut hilangnya 17 Unit Ventilator milik RSUP Soekarno Babel.
PEMERINTAH Provinsi Bangka Belitung (Babel) menyiapkan 12 pengacara untuk mengawal perkara Pulau tujuh yang akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
RATUSAN pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), mematikan aplikasi sesaat pada Senin (16/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved