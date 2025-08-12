Dua Pelaku Pembunuh Wartawan di Bangka Belitung Tertangkap, Keluarga Minta Dihukum Mati

Pelaku pembunuhan wartawan di Bangka Belitung.(Dok. MI)

DUA Pelaku yang diduga pembunuhan wartawan media online di Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah tertangkap. Mereka adalah Akmal alias Martin dan Hasan Basri, keduanya ditangkap di wilayah Sumateta Selatan dilokasi dan hari berbeda.

Keluarga korban berharap, kedua pelaku yang telah tega menghabiskan nyawa korban di hukum seberat-beratnya hingga hukuman mati.

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Babel Muhammad Rivai Arvan mengatakan otak pelaku Hasan Basri yang merupakan tukang kebun korban sudah berhasil di tangkap di Kalidoni Palembang Sumatera Selatan kemarin.

"Ya benar setelah 4 hari DPO, pelaku utama Hasan Basri ini berhasil kita tangkap tanpa perlawanan," kata Rivai, Selasa, (12/8).

Kini pelaku, dari Palembang sudah diamankan di Mapolda Babel guna penyidikan lebih lanjut. "Pagi tadi sampai di Polda, Langsung kita periksa untuk mengetahui kotif pelaku tega membunuh Korban," ujarnya.

Saat ini menurut Rivai sudah ada dua terduga pelaku yang berhasil di tangkap terkait pembunuhan seorang wartawan bernama Aditya Warman pada Jumat lalu.

Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman mendiang Adityawarman 47 tahun, wartawan yang menjadi korban pembunuhan di Pangkalpinang.

Novi istri korban tak kuasa menahan tangis saat mengenang kepergian suaminya begitu tragis. Terlebih pelaku pembunuhan merupakan merupakan penjaga kebun yang baru dua bulan bekerja dengan korban.

selama bekerja keluarga maupun korban sendiri tak pernah curiga dengan pelaku. Bahkan saking baiknya biaya kehidupan sehari-hari pelaku semua dibiayai korban, diluar gaji pokok yang diterima pelaku setiap bulannya.

kepergian adityawarman menyisakan duka mendalam bagi keluarga, apalagi ia meninggalkan 4 orang anak dan seorang istri. dimana 3 anaknya masih usia sekolah.

Novi Istri korban berharap, para pelaku yang sudah tega membunuh suaminya dengan sadis di hukum seberat-beratnya hingga hukuman mati.

"Pak kapolda Babem Irjen Hendro Pandowo, saya minta para pelaku di hukum mati,"kata Novi.

Sebelumnya pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung. Aditya warman, di kabarkan hilang secara misterius/ kejadian ini dilaporkan keluarga ke mapolda babel.

tak berselang lama setelah laporan, jumat siang jasad korban ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya dalam kondisi meninggal dunia, dengan luka pukulan benda tumpul di bagian kepala.

usai di otopsi dan disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan pada sabtu pagi. (H-3)