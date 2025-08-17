Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

 Gana Buana
17/8/2025 22:27
27 Kata-kata Bijak Pahlawan Nasional Cocok untuk Caption Twibbon Hari Kemerdekaan Indonesia
Kata-kata bijak Pahlawan Nasional.(Antara)

Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.

Untuk ikut memeriahkan momen bersejarah ini, banyak orang membuat twibbon Hari Kemerdekaan Indonesiayang dihiasi dengan kata-kata penuh semangat.

Jika kamu sedang mencari inspirasi, berikut 27 kata-kata bijak pahlawan nasional yang bisa dijadikan ide caption twibbon HUT ke-80 RI agar lebih bermakna dan membangkitkan rasa nasionalisme.

  1. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.” - Ir. Soekarno
  2. “Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” - Ir. Soekarno
  3. “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” - Ir. Soekarno
  4. “Indonesia merdeka bukan tujuan, tapi jembatan menuju kesejahteraan rakyat.” - Mohammad Hatta
  5. “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, tapi tidak jujur itu sulit diperbaiki.” - Mohammad Hatta
  6. “Jangan sekali-kali meninggalkan perjuangan.” - Jenderal Sudirman
  7. “Kami lebih suka hancur lebur daripada dijajah kembali.” - Jenderal Sudirman
  8. “Merdeka atau mati!” - Bung Tomo
  9. “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah … maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga.” - Bung Tomo
  10. “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” - Ki Hajar Dewantara
  11. “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” - Ki Hajar Dewantara
  12. “Habis gelap terbitlah terang.” - R.A. Kartini
  13. “Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Setelah malam gelap gulita lahirlah pagi membawa keindahan.” - R.A. Kartini
  14. “Selama matahari masih bersinar, selama itu pula aku tidak akan menyerah kepada siapa pun juga.” - Cut Nyak Dhien
  15. “Aku rela mati demi kemerdekaan bangsaku.” - Pangeran Diponegoro
  16. “Perang adalah jalan untuk menegakkan martabat bangsa.” - Teuku Umar
  17. “Pattimura-pattimura muda akan bangkit mengisi kemerdekaan Indonesia.” - Pattimura (Thomas Matulessy)
  18. “Lebih baik hancur lebur daripada dijajah.” - Sultan Hasanuddin
  19. “Kemerdekaan hanya akan bernilai jika digunakan untuk membela kepentingan rakyat.” - Sutan Sjahrir
  20. “Idealism adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” - Tan Malaka
  21. “Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.” - H.O.S. Cokroaminoto
  22. “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” - Ahmad Dahlan
  23. “Pendidikan adalah cahaya yang menuntun bangsa menuju kemerdekaan sejati.” - Dewi Sartika
  24. “Lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup terjajah.” - Sultan Agung
  25. “Indonesia tanah airku, engkau tetap jaya, merdeka untuk selama-lamanya.” - Wage Rudolf Supratman
  26. “Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kemerdekaan bangsa.” - Syafruddin Prawiranegara
  27. “Kebebasan adalah hak yang harus diperjuangkan, bukan hadiah yang diberikan.” - Dr. Tjipto Mangunkusumo

Penutup

Kata-kata bijak para pahlawan nasional di atas bukan sekadar kutipan, tetapi juga sumber inspirasi untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan semangat juang.

Gunakan kutipan ini sebagai caption twibbon Hari Kemerdekaan Indonesia di media sosial agar pesan perjuangan para pahlawan tetap hidup di hati generasi muda.

Dengan begitu, semangat 17 Agustus akan semakin terasa, bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga refleksi atas perjuangan panjang bangsa Indonesia. (Z-10)



Editor : Gana Buana
