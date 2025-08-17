27 Kata-kata Bijak Pahlawan Nasional Cocok untuk Caption Twibbon Hari Kemerdekaan Indonesia

Kata-kata bijak Pahlawan Nasional.(Antara)

Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.

Untuk ikut memeriahkan momen bersejarah ini, banyak orang membuat twibbon Hari Kemerdekaan Indonesiayang dihiasi dengan kata-kata penuh semangat.

Jika kamu sedang mencari inspirasi, berikut 27 kata-kata bijak pahlawan nasional yang bisa dijadikan ide caption twibbon HUT ke-80 RI agar lebih bermakna dan membangkitkan rasa nasionalisme.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.” - Ir. Soekarno “Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” - Ir. Soekarno “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” - Ir. Soekarno “Indonesia merdeka bukan tujuan, tapi jembatan menuju kesejahteraan rakyat.” - Mohammad Hatta “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, tapi tidak jujur itu sulit diperbaiki.” - Mohammad Hatta “Jangan sekali-kali meninggalkan perjuangan.” - Jenderal Sudirman “Kami lebih suka hancur lebur daripada dijajah kembali.” - Jenderal Sudirman “Merdeka atau mati!” - Bung Tomo “Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah … maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga.” - Bung Tomo “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” - Ki Hajar Dewantara “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah.” - Ki Hajar Dewantara “Habis gelap terbitlah terang.” - R.A. Kartini “Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Setelah malam gelap gulita lahirlah pagi membawa keindahan.” - R.A. Kartini “Selama matahari masih bersinar, selama itu pula aku tidak akan menyerah kepada siapa pun juga.” - Cut Nyak Dhien “Aku rela mati demi kemerdekaan bangsaku.” - Pangeran Diponegoro “Perang adalah jalan untuk menegakkan martabat bangsa.” - Teuku Umar “Pattimura-pattimura muda akan bangkit mengisi kemerdekaan Indonesia.” - Pattimura (Thomas Matulessy) “Lebih baik hancur lebur daripada dijajah.” - Sultan Hasanuddin “Kemerdekaan hanya akan bernilai jika digunakan untuk membela kepentingan rakyat.” - Sutan Sjahrir “Idealism adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda.” - Tan Malaka “Jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.” - H.O.S. Cokroaminoto “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” - Ahmad Dahlan “Pendidikan adalah cahaya yang menuntun bangsa menuju kemerdekaan sejati.” - Dewi Sartika “Lebih baik mati berkalang tanah, daripada hidup terjajah.” - Sultan Agung “Indonesia tanah airku, engkau tetap jaya, merdeka untuk selama-lamanya.” - Wage Rudolf Supratman “Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kemerdekaan bangsa.” - Syafruddin Prawiranegara “Kebebasan adalah hak yang harus diperjuangkan, bukan hadiah yang diberikan.” - Dr. Tjipto Mangunkusumo

Penutup

Kata-kata bijak para pahlawan nasional di atas bukan sekadar kutipan, tetapi juga sumber inspirasi untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya dan semangat juang.

Gunakan kutipan ini sebagai caption twibbon Hari Kemerdekaan Indonesia di media sosial agar pesan perjuangan para pahlawan tetap hidup di hati generasi muda.

Dengan begitu, semangat 17 Agustus akan semakin terasa, bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga refleksi atas perjuangan panjang bangsa Indonesia. (Z-10)