Sambut Hari Kemerdekaan, Warga Semper Timur Cilincing Nikmati Kemerdekaan Air Berkualitas

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
USAI lebih dari 25 tahun hanya mengandalkan air sumur payau dan membeli air jerigen, warga Kampung Sawah RW 11, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kini resmi menikmati air minum perpipaan berkualitas dari PAM Jaya. Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
Pemasangan sambungan rumah (SR) di wilayah ini mencakup total 1.183 SR, terdiri dari 961 SR yang sudah terpasang serta 201 SR yang masih dalam proses penyelesaian. Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada PAM Jaya untuk melaksanakan pelayanan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta, yang mengarahkan percepatan perluasan cakupan layanan agar seluruh warga Jakarta mendapatkan akses air minum perpipaan yang aman dan terjangkau.
Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyampaikan bahwa pemenuhan hak atas air minum perpipaan adalah bagian dari komitmen PAM Jaya dalam merealisasikan mandat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ini amanah kami dari Bapak Gubernur untuk bisa mempercepat aliran air yang berkualitas, ini bagian dari rangkaian kerja. PAM Jaya melakukan eksekusi hal ini dengan baik. Tolong dijaga airnya, dijaga pipanyan dan juga pemakaiannya agar kita bisa terus memanfaatkan air berkualitas berkepanjangan. Terima kasih atas kerjasamanya, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan akan air," ujar Arief dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (17/8).
PAM Jaya, sambung Arief, akan terus menjalankan misi pembangunan jaringan dan infrastruktur air minum perpipaan kedepannya, memastikan tidak ada lagi warga Jakarta yang tertinggal dalam mendapatkan hak atas akses air berkualitas yang berkelanjutan.
"Terima kasih Bapak Gubernur dan PAM Jaya, saya sudah mendapatkan air berkualitas. Kami sebagai masyarakat akhirnya bisa mendapatkan air dan kami bangga kami sudah mendapatkan kemerdekaan akan air, semoga kedepannya PAM Jaya makin jaya dan sukses," ujar salah satu warga RW 11. (E-4)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Peran kami adalah menjadikan teknologi sebagai jembatan yang mengubah tantangan menjadi peluang, agar seluruh ekosistem dapat maju bersama.
SUNRISE (matahari terbit) di pagi itu sangat indah dan memanjakan mata sembari menyaksikan pemandangan pegunungan yang asri dan Candi Borobudur
Pemberian remisi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
