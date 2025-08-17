Rayakan Hari Kemerdekaan, Bangun Ekosistem Digital Melalui Talenta Lokal

Ilustrasi(Dok Gojek)

SEJALAN dengan semangat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Gojek, unit bisnis dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo, BEI: GOTO), menegaskan kembali komitmennya untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem digital yang berdampak nyata bagi Indonesia dengan terus berjuang mengembangkan talenta lokal, sesuai dengan visi pemerintah untuk membangun SDM yang unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).



“Dengan semangat #PastiAdaJalan, Gojek menghadirkan inovasi teknologi yang memudahkan hidup pelanggan, membuka peluang pendapatan bagi mitra driver, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan mitra usaha. Peran kami adalah menjadikan teknologi sebagai jembatan yang mengubah tantangan menjadi peluang, agar seluruh ekosistem dapat maju bersama," ucap Direktur/Chief Operating Officer GoTo dan President Gojek, Hans Patuwo dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (17/8).



Adapun capaian inovasi dan dampak ekonomi selaras dengan tema HUT ke-80 RI, antara lain adalah bersatu dan berdaulat. Gojek, melahirkan beragam beragam layanan baru seperti GoCar Prestige, Kurasi Menu Sehat GoFood, GoFood Flash, GoMart 15 Menit, GoRide Instant Everywhere, GoSend 1 Jam Sampai, dan GoGreen SM, serta beragam promo menarik untuk mendorong permintaan pelanggan.



Kemudian inovasi untuk mitra mendukung rakyat sejahtera. Gojek menguatkan program Swadaya melalui lima pilar, yakni solusi finansial, jaminan sosial, kebutuhan sehari-hari, telekomunikasi, dan perawatan kendaraan.



Bagi mitra usaha, Gojek meluncurkan GoFood Merchant App (GMA), pembaruan dari aplikasi GoBiz, yang memangkas proses pendaftaran GoFood menjadi 5 menit, serta memperluas program edukasi Pojok Belajar dari 8 ke 24 kota.



Selanjutnya, kontribusi nyata untuk Indonesia Maju. Berdasarkan riset Prasasti Center for Policy Studies (2025) berjudul Mengoptimalkan Peran Ekonomi Digital dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan 8% di Indonesia menyatakan bahwa ekosistem GoTo berkontribusi menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp480,7 triliun pada 2024, menyerap lebih dari 2,03 juta tenaga kerja, serta membantu menurunkan angka kemiskinan hingga 0,45 poin persentase secara nasional.



“Kami percaya, di setiap Waktunya#Berjuang masyarakat Indonesia, #PastiAdaJalan untuk terus bergerak menuju Indonesia maju, melalui inovasi pemberdayaan talenta teknologi lokal, serta dukungan nyata yang berdampak luas bagi jutaan mitra driver dan mitra usaha,” pungkas Hans. (E-4)

