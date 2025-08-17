Rayakan Hari Kemerdekaan, Bangun Ekosistem Digital Melalui Talenta Lokal

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
SEJALAN dengan semangat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia yang mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Gojek, unit bisnis dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Grup GoTo, BEI: GOTO), menegaskan kembali komitmennya untuk turut berkontribusi mengembangkan ekosistem digital yang berdampak nyata bagi Indonesia dengan terus berjuang mengembangkan talenta lokal, sesuai dengan visi pemerintah untuk membangun SDM yang unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).
“Dengan semangat #PastiAdaJalan, Gojek menghadirkan inovasi teknologi yang memudahkan hidup pelanggan, membuka peluang pendapatan bagi mitra driver, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan mitra usaha. Peran kami adalah menjadikan teknologi sebagai jembatan yang mengubah tantangan menjadi peluang, agar seluruh ekosistem dapat maju bersama," ucap Direktur/Chief Operating Officer GoTo dan President Gojek, Hans Patuwo dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (17/8).
Adapun capaian inovasi dan dampak ekonomi selaras dengan tema HUT ke-80 RI, antara lain adalah bersatu dan berdaulat. Gojek, melahirkan beragam beragam layanan baru seperti GoCar Prestige, Kurasi Menu Sehat GoFood, GoFood Flash, GoMart 15 Menit, GoRide Instant Everywhere, GoSend 1 Jam Sampai, dan GoGreen SM, serta beragam promo menarik untuk mendorong permintaan pelanggan.
Kemudian inovasi untuk mitra mendukung rakyat sejahtera. Gojek menguatkan program Swadaya melalui lima pilar, yakni solusi finansial, jaminan sosial, kebutuhan sehari-hari, telekomunikasi, dan perawatan kendaraan.
Bagi mitra usaha, Gojek meluncurkan GoFood Merchant App (GMA), pembaruan dari aplikasi GoBiz, yang memangkas proses pendaftaran GoFood menjadi 5 menit, serta memperluas program edukasi Pojok Belajar dari 8 ke 24 kota.
Selanjutnya, kontribusi nyata untuk Indonesia Maju. Berdasarkan riset Prasasti Center for Policy Studies (2025) berjudul Mengoptimalkan Peran Ekonomi Digital dalam Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan 8% di Indonesia menyatakan bahwa ekosistem GoTo berkontribusi menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp480,7 triliun pada 2024, menyerap lebih dari 2,03 juta tenaga kerja, serta membantu menurunkan angka kemiskinan hingga 0,45 poin persentase secara nasional.
“Kami percaya, di setiap Waktunya#Berjuang masyarakat Indonesia, #PastiAdaJalan untuk terus bergerak menuju Indonesia maju, melalui inovasi pemberdayaan talenta teknologi lokal, serta dukungan nyata yang berdampak luas bagi jutaan mitra driver dan mitra usaha,” pungkas Hans. (E-4)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
ATSI mengusulkan kepada pemerintah bukan hanya mengenai pembatasan layanan, melainkan penataan ekosistem digital agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan regulasi
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Pelaksanaan Demo Day & Awarding Astranauts 2025 turut dihadiri oleh Wakil Presiden Direktur Astra Rudy, Direktur Astra Santosa, serta para juri dan juga mentor Astranauts 2025.
Hadirkan inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi Indonesia, melalui kegiatan sosial donor darah dan pelestarian lingkungan dengan pengolahan limbah.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
