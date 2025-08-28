Semarak HUT ke-80 RI di Bontang, Meriah dan Penuh Kontribusi

Ilustrasi(Dok Pupuk Kaltim)

RANGKAIAN perayaan HUT ke-80 RI di Bontang yang digelar PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bukan hanya menyisakan euforia kemerdekaan, tetapi juga meninggalkan kontribusi ke warga. Mengusung tajuk Semarak HUT ke-80 RI, perayaan berlangsung sejak 15 Agustus hingga 6 September 2025.



Agenda dimulai dengan Musik Kemerdekaan pada 15 Agustus di Pujasera Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, lalu berlanjut dengan Mancing Ceria dan Pesta Rakyat pada 23 Agustus di Danau Permai, serta Pagelaran Wayang Kulit pada 30 Agustus di area parkir GOR Pupuk Kaltim.



Rangkaian acara akan ditutup dengan Merdeka Run pada 6 September di GOR Pupuk Kaltim, yang diperkirakan diikuti sekitar 3.000 peserta dari karyawan hingga masyarakat umum.



Selain menghadirkan hiburan dan kegiatan olahraga, perayaan ini juga menjadi ruang bagi puluhan UMKM Bontang untuk berjualan dan mempromosikan produk lokal mereka. Kehadiran UMKM yang difasilitasi Pupuk Kaltim menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat perekonomian lokal.



Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Kaltim Anggono Wijaya menegaskan masyarakat Bontang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan perusahaan.



“Bagi Pupuk Kaltim, kemerdekaan tidak hanya dirayakan, tetapi diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara,” ujarnya dalam keterangan resmi.



Anggono menambahkan, kegiatan serupa akan terus digelar pada tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar sekaligus momentum memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan.



"Ke depan, kami bertekad untuk terus menyelenggarakan perayaan seperti ini agar Pupuk Kaltim dapat terus memberdayakan ekonomi lokal. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Merdeka!” tutupnya.(E-4)