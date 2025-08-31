Pemkot Batam Batalkan Pesta Rakyat, Bazar Tetap Jalan Tanpa Keramaian

Wali Kota Batam Amsakar Achmad meninjau lapak pedagang UMKM di area bazar rakyat, Dataran Engku Putri, Sabtu (30/8) malam.(MI/Hendri Kremer)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Batam resmi membatalkan gelaran Pesta Rakyat pada malam puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Dataran Engku Putri Batamcentre, Sabtu (30/8) malam. Meski begitu, rangkaian bazar rakyat tetap dilaksanakan, namun tanpa adanya keramaian di lapangan utama.

Pembatalan acara yang sejatinya menghadirkan artis ibu kota Charly Van Houten dan Tri Suaka itu menimbulkan kekecewaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pedagang mengaku sudah menyiapkan stok barang dalam jumlah banyak, dengan harapan penonton yang hadir akan membludak.

“Kecewa sih kecewa, tapi mau bagaimana lagi. Padahal kami sudah stok barang banyak. Kami berharap malam ini ramai, uang masuk bisa menutupi modal. Tapi tadi pagi ada pengumuman pembatalan. Kami langsung lemas,” kata Siti, 45, salah satu pedagang UMKM.

Hal senada juga disampaikan Nurdin, 33, pedagang lainnya. Ia menuturkan modal yang dikeluarkan cukup besar karena yakin acara akan ramai.

“Karena ada artis, kami yakin pasti ramai. Makanya kami berani stok banyak,” ujarnya.

Meski dibatalkan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap meninjau Alun-Alun Engku Putri pada malam hari. Mereka menyapa para pedagang sekaligus memastikan bazar rakyat tetap berjalan.

“Gimana jualannya, Bu?” tanya Amsakar kepada salah satu pedagang.

“Sepi, Pak, masih banyak yang belum laku,” jawab sang pedagang.

Amsakar menjelaskan, keputusan menunda pesta rakyat diambil atas dasar pertimbangan situasi nasional yang sedang berkembang.

“Kami sepakat malam puncak HUT RI ditunda. Untuk malam ini acara dibatalkan, penundaan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan rangkaian bazar rakyat tetap berlangsung. Namun, Pemkot Batam mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun di lapangan utama demi menjaga ketertiban dan keamanan.

“Bazar tetap berjalan, tapi tidak ada keramaian di lapangan utama. Kami bersama tim akan terus memantau kondisi di lapangan,” ujarnya.

Untuk menjaga suasana tetap kondusif, Pemkot Batam menurunkan personel Satpol PP dan Dinas Pengamanan (Ditpam). Amsakar juga meminta dukungan media dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

“Kami percaya Batam tetap aman dan kondusif karena masyarakat Batam cerdas. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi masyarakat serta dukungan stakeholder,” pungkasnya. (HK/E-4)