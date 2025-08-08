Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Pimred Media Online Hilang, Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh

Rendy Ferdiansyah
08/8/2025 20:12
Pimred Media Online Hilang, Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh
Kebun lokasi korban ditemukan meninggal dunia.(MI/Rendy Ferdiansyah)

SEORANG pria bernama Aditya Warman, 47, yang merupakan Pimpinan Redaksi (Pimred) salah satu media online di Provinsi Bangka Belitung, dikabarkan menghilang secara misterius.

Usai dilaporkan hilang, korban ditemukan di kebun di kawasan Jalan Jembatan 12, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu (2/8) siang.

Korban ditemukan masih mengenakan baju biru dan celana jeans ditemukan di dalam sumur. Korban diduga dibunuh.

Baca juga : Gubernur Babel belum Ikut Anies Terapkan PSBB

Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo membenarkan korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. "Ya, laporannya sudah ditemukan meninggal," kata Kapolda. 

Untuk penyebab meninggalnya korban, saat ini belum bisa dipastikan. Menurut anggota saat sedang melakukan penyelidikan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Babel Kombes Fauzan Sukmawansyah membenarkan korban laporan orang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal.  "Nanti data pastinya akan disampaikan. Langsung oleh Dirkrimum," ujarnya.

Baca juga : Babel Gelontorkan Bantuan Stimulan untuk 90 Ribu Warga Miskin

Untuk penyebab meninggalnya korban nanti akan disampaikan minggu depan saat konfrensi pers.

Adiyta Warma yang merupakan Pimpinan Redaksi salah satu media online di Babel dikabarkan hilang oleh keluarganya, Sabtu (1/8).

Korban sempat  berpamitan dengan keluarga hendak ke kebun bertemu temanya. (H-1)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved