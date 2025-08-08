Pimred Media Online Hilang, Ditemukan Tewas Diduga Dibunuh

Headline
SEORANG pria bernama Aditya Warman, 47, yang merupakan Pimpinan Redaksi (Pimred) salah satu media online di Provinsi Bangka Belitung, dikabarkan menghilang secara misterius.
Usai dilaporkan hilang, korban ditemukan di kebun di kawasan Jalan Jembatan 12, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, dalam kondisi meninggal dunia, Sabtu (2/8) siang.
Korban ditemukan masih mengenakan baju biru dan celana jeans ditemukan di dalam sumur. Korban diduga dibunuh.
Kapolda Babel Irjen Hendro Pandowo membenarkan korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. "Ya, laporannya sudah ditemukan meninggal," kata Kapolda.
Untuk penyebab meninggalnya korban, saat ini belum bisa dipastikan. Menurut anggota saat sedang melakukan penyelidikan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Babel Kombes Fauzan Sukmawansyah membenarkan korban laporan orang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. "Nanti data pastinya akan disampaikan. Langsung oleh Dirkrimum," ujarnya.
Untuk penyebab meninggalnya korban nanti akan disampaikan minggu depan saat konfrensi pers.
Adiyta Warma yang merupakan Pimpinan Redaksi salah satu media online di Babel dikabarkan hilang oleh keluarganya, Sabtu (1/8).
Korban sempat berpamitan dengan keluarga hendak ke kebun bertemu temanya. (H-1)
