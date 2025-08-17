Kemeriahan HUT ke-80 RI Bentuk Penguatan Persatuan Nasional

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ARAHAN Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya menyelenggarakan kemeriahan HUT ke-80 RI bersama rakyat sebagai bentuk penghormatan pada perjuangan bangsa sekaligus penguatan persatuan nasional diimplementasikan di sejumlah daerah.
Hal itu antara lain dilakukan Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bawah naungan Danantara, yang menggelar lomba rakyat 17 Agustus bersama masyarakat di tiga lokasi, yakni SOS Children Village di Cibubur, Maros, Sulawesi Selatan, dan Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara.
Di Cibubur, lebih dari 300 karyawan IFG bergabung bersama anak yatim dan warga sekitar memeriahkan lomba rakyat khas kemerdekaan. Di Maros, IFG turut merayakan HUT ke-80 RI bersamaan gelaran Relawan Bhakti BUMN 2025 menghadirkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang melibatkan komunitas lokal.
Adapun di Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, ratusan warga pesisir tampak antusias mengikuti rangkaian perlombaan, mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan masyarakat nelayan.
Sekretaris Perusahaan IFG Denny S Adji menyampaikan perayaan HUT ke-80 RI bersama masyarakat di tiga lokasi berbeda ini menjadi wujud nyata semangat perayaan bersama masyarakat, selaras dengan tema kemerdekaan tahun ini Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
"Perayaan ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai pengingat makna kemerdekaan sesungguhnya. Kami percaya kemerdekaan sejati adalah saat masyarakat dapat merasakan kesejahteraan, memiliki ruang untuk berkembang, serta bersatu dalam membangun bangsa."
"Melalui perayaan bersama di Cibubur, Maros, dan Cilincing, kami ingin menunjukkan bahwa BUMN hadir untuk rakyat, tidak hanya lewat peran ekonomi, tetapi juga lewat kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Denny menambahkan langkah IFG ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang salah satunya menekankan pembangunan manusia Indonesia sebagai pilar utama menuju kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
"Melalui kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, kami berupaya mendukung terciptanya generasi berdaya, memperkuat ketahanan sosial, serta mendorong terwujudnya Indonesia lebih maju," tuturnya.
Ia menambahkan sebagai holding BUMN yang menaungi perusahaan di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sekaligus hadir di tengah masyarakat.
"Momentum HUT ke-80 RI ini menjadi pengingat bahwa sinergi antara BUMN dan rakyat adalah kunci menuju Indonesia lebih maju dan sejahtera," tutup Denny. (H-2)
Kehadiran layanan ini menjadi momen bersejarah yang 'memerdekakan' warga dari keterbatasan air berkualitas yang selama ini membelenggu kehidupan mereka.
HUT Ke-80 RI, semangat nasionalisme tidak hanya bisa diwujudkan lewat upacara bendera atau mengunjungi tempat bersejarah atau destinasi lokal yang menarik.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan pesan penuh harapan bagi bangsa Indonesia.
UNTUK memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara menghadirkan perayaan kemerdekaan yang unik.
Kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang telah melekat dalam budaya masyarakat Kalimalang dan sekitarnya sejak puluhan tahun lalu.
Dengan mengangkat karya intelektual, dialog kebangsaan, serta semangat persatuan, acara ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun Indonesia.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Sebelum upacara hari kemerdekaan indonea dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara (GBN), dilanjutkan penampilan Endah Laras dengan Tanah Airku.
Wapres Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia
Kejaksaan Agung menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dikonfirmasi tak menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan ke-80 Indonesia di Istana Merdeka.
