Kemeriahan HUT ke-80 RI Bentuk Penguatan Persatuan Nasional

ARAHAN Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya menyelenggarakan kemeriahan HUT ke-80 RI bersama rakyat sebagai bentuk penghormatan pada perjuangan bangsa sekaligus penguatan persatuan nasional diimplementasikan di sejumlah daerah.

Hal itu antara lain dilakukan Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bawah naungan Danantara, yang menggelar lomba rakyat 17 Agustus bersama masyarakat di tiga lokasi, yakni SOS Children Village di Cibubur, Maros, Sulawesi Selatan, dan Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, Jakarta Utara.

Di Cibubur, lebih dari 300 karyawan IFG bergabung bersama anak yatim dan warga sekitar memeriahkan lomba rakyat khas kemerdekaan. Di Maros, IFG turut merayakan HUT ke-80 RI bersamaan gelaran Relawan Bhakti BUMN 2025 menghadirkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang melibatkan komunitas lokal.

Adapun di Kampung Nelayan Kerang Hijau, Cilincing, ratusan warga pesisir tampak antusias mengikuti rangkaian perlombaan, mencerminkan semangat solidaritas dan kebersamaan masyarakat nelayan.

Sekretaris Perusahaan IFG Denny S Adji menyampaikan perayaan HUT ke-80 RI bersama masyarakat di tiga lokasi berbeda ini menjadi wujud nyata semangat perayaan bersama masyarakat, selaras dengan tema kemerdekaan tahun ini Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

"Perayaan ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai pengingat makna kemerdekaan sesungguhnya. Kami percaya kemerdekaan sejati adalah saat masyarakat dapat merasakan kesejahteraan, memiliki ruang untuk berkembang, serta bersatu dalam membangun bangsa."

"Melalui perayaan bersama di Cibubur, Maros, dan Cilincing, kami ingin menunjukkan bahwa BUMN hadir untuk rakyat, tidak hanya lewat peran ekonomi, tetapi juga lewat kebersamaan dan kepedulian sosial,” ujarnya.

Lebih jauh, Denny menambahkan langkah IFG ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang salah satunya menekankan pembangunan manusia Indonesia sebagai pilar utama menuju kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

"Melalui kegiatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat, kami berupaya mendukung terciptanya generasi berdaya, memperkuat ketahanan sosial, serta mendorong terwujudnya Indonesia lebih maju," tuturnya.

Ia menambahkan sebagai holding BUMN yang menaungi perusahaan di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, IFG menegaskan komitmen untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sekaligus hadir di tengah masyarakat.

"Momentum HUT ke-80 RI ini menjadi pengingat bahwa sinergi antara BUMN dan rakyat adalah kunci menuju Indonesia lebih maju dan sejahtera," tutup Denny. (H-2)