Warga Berebut Hasil Bumi Seusai Upacara HUT ke-80 RI

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah,warga Patokbeusi Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang,Jawa Barat,menggelar arak-arakan hasil bumi. Gunungan dan Dong dang berisi berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang merupakan hasil pertanian warga setempat.
Dalam Rangka peringatan Kemerdekaan Ke-80 RI di Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang,Jawa Barat. Selain upacara bendera, juga diwarnai dengan kreasi budaya yang memamerkan hasil bumi, sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang didapat.
Setelah Upacara selesai diteruskan dengan pawai termasuk usungan gunungan dan dong dang yang berisikan berbagai hasil pertanian. Warga tampak antusias kendati cuaca cukup panas. Namun yang menariknya,warga setempat rebutan makanan dan hasil bumi tersebut untuk di bawa pulang maupun di makan.
"Seneng tadi ikut rebutan dan Alhamdulillah dapat bahan sayuran dan buah buahan untuk dibawa pulang," kata Tuti, salah seorang warga yang turut rebutan isi dong dang, Minggu (17/8).
Sementara, Camat Patokbeusi,Aep Saepudin, Hari Kemerdekaan ke 80 tidak hanya melaksanakan upacara, namun dirangkaikan dengan petas seni dan budaya termasuk menampilkan hasil bumi yang tahun ini hasil panen di wilayah Kecamatan Patokbeusi cukup berlimpah.
"Tadi kita lihat warga begitu antusias menyaksikan pentas seni dan membawa hasil bumi," kata Aep Saepudin.
Menurut Aep, Pawai alegoris, bukan sekadar pertunjukan visual, tetapi juga mengandung makna yang dalam dan pesan yang ingin disampaikan kepada warga. Salah satu kesenian khas Subang yaitu sisingaan menjadi penutup kegiatan peringatan Kemerdekaan RI ke 80 tingkat Kecamatan Patokbeusi. (H-1)
Ribuan peserta yang tumpah ruah di lapangan tempat acara melihat detik-detik orang nomor satu di Kodam 1/BB itu kalah lomba bakiak.
Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi kebebasan bangsa.
Meskipun dilaksanakan dengan cara berendam di laut hingga ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, namun upacara yang diikuti warga nelayan dan pelajar dimulai pukul 08.00 WIB.
Pertumbuhan ini ditopang oleh tiga sektor utama yang menjadi kekuatan di Kota Cirebon yaitu perdagangan, transportasi, pergudangan, serta industri pengolahan.
Mengusung tema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju', Amsakar mengajak masyarakat Batam menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat tekad dalam membangun daerah.
Tahun ini juga istimewa karena adanya Remisi Dasawarsa. Di mana, 2.779 warga binaan menerima RD dan PMP RD I, sedangkan 17 orang langsung bebas dengan RD II.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved