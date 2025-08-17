Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Mensesneg: Megawati tak Hadiri Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana

M Ilham Ramadhan Avisena
17/8/2025 09:00
Mensesneg: Megawati tak Hadiri Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana
Ilustrasi(MI/M. Ilham Ramadhan Avisena)

MENTERI  Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dikonfirmasi tak menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan ke-80 Indonesia di Istana Merdeka. 

"Presiden ke-5 konfirmasi terakhir berhalangan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka," kata dia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

Prasetyo menyatakan Megawati tak hadir ke Istana lantaran memimpin upacara rutin khusus dengan DPP PDIP. "Beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP," terangnya. 

Sedangkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo dikonfirmasi hadir dan mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Merdeka.

 



