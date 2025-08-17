Mensesneg: Megawati tak Hadiri Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia di Istana

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dikonfirmasi tak menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan ke-80 Indonesia di Istana Merdeka.
"Presiden ke-5 konfirmasi terakhir berhalangan hadir untuk mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka," kata dia kepada pewarta di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
Prasetyo menyatakan Megawati tak hadir ke Istana lantaran memimpin upacara rutin khusus dengan DPP PDIP. "Beliau memang ada agenda rutin 17 Agustus memimpin upacara khusus di DPP PDIP," terangnya.
Sedangkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo dikonfirmasi hadir dan mengikuti upacara kemerdekaan di Istana Merdeka.
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
Kirab Bendera Pusaka dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025, menghadirkan kisah membanggakan dari para peserta yang terlibat.
Kumpulan 150 ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 penuh makna, inspiratif, dan menyentuh hati. Cocok untuk caption media sosial, pidato singkat, hingga kartu ucapan Dirgahayu RI.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
SEBAGAI simpati dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor bersama Karang Taruna Kecamatan Sukaraja menyambangi kediaman veteran, Jumat (16/8) malam.
Wapres Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia
Di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa bangsa Indonesia siap mempercepat pencapaian swasembada pangan
Kirab Bendera Pusaka dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 17 Agustus 2025, menghadirkan kisah membanggakan dari para peserta yang terlibat.
Kumpulan 150 ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 penuh makna, inspiratif, dan menyentuh hati. Cocok untuk caption media sosial, pidato singkat, hingga kartu ucapan Dirgahayu RI.
Gempa bumi bermagnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu (17/8) pukul 05.38 WIB, tepat saat masyarakat tengah bersiap memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80
SEBAGAI simpati dalam memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor bersama Karang Taruna Kecamatan Sukaraja menyambangi kediaman veteran, Jumat (16/8) malam.
Wapres Gibran terlihat mengenakan pakaian adat Gayo dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved